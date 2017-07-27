Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что она не верит в существование тайных тюрем ФСБ, потому что лично ей об этом ничего не известно, пишет сегодня newsru.com.

"Секретные тюрьмы ФСБ - никогда ни одной жалобы ко мне не приходило на этот счет. Не верю", - цитирует ТАСС ответ омбудcмена на вопрос участников образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме" в связи с публикациями в СМИ на эту тему.

При этом Москалькова добавила, что ей сообщали о случаях нахождения людей в тайных местах лишения свободы на Украине, похожих на секретные тюрьмы.

О том, что в Подмосковье действует "секретная тюрьма ФСБ", в которой предполагаемых преступников пытают до официального задержания, сообщили братья Аброр и Акрам Азимовы, обвиняемые по делу о подготовке теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля, и еще несколько фигурантов других уголовных дел. Их рассказы были приведены в расследовании журналиста РБК Ильи Рождественского, опубликованном 24 июля на сайте Republic.

Сперва пытали, потом официально задерживали

В материале сообщалось, что Аброр Азимов подал жалобу на пытки в Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ. Обвиняемый рассказал, что его схватили 4 апреля на подмосковной трассе, обыскали, надели на голову черный мешок и отвезли в подвал с камерами, где две недели истязали для получения признаний и лишь после этого официально задержали 17 апреля.

В том же подвале держали и Акрама Азимова, которого следствие считает предполагаемым организатором теракта в Петербурге. Его 15 апреля забрали из больницы в Киргизии местные силовики, а спустя четыре дня ФСБ РФ объявила о его задержании в Подмосковье. Между этими датами, по его же словам, он находился в "секретной тюрьме", где подвергался пыткам.

Адвокаты Дмитрий Динзе и Ольга Динзе, представляющие интересы фигурантов дела о взрыве в петербургском метро, обратились в Генеральную прокуратуру России с просьбой "найти и закрыть секретную тюрьму ФСБ". Отец братьев Азимовых опубликовал видеообращение с требованием наказать тех, что "мучил" его сыновей.

Рождественский нашел еще троих фигурантов уголовных дел, которые жаловались в Европейский суд по правам человека на пытки до официального задержания: Ислама Хамжуева и Мансура Эдильбиева, осужденных в конце 2012 года на 18 и 16 лет лишения свободы соответственно по обвинению в попытке подрываскоростного поезда "Сапсан" в июне 2011-го, а также Юсупа Темерханова, которого в сентябре 2014-го приговорили к 15 годам по обвинению в убийстве бывшего полковника Юрия Буданова.

В их жалобах описание камер, способов пыток и применявшихся для истязаний предметов совпадают с деталями, о которых упоминал в своем обращении Азимов. В этой связи возникло предположение, что все пострадавшие описывают одно и то же место. Автор расследования сопоставил места реального задержания подозреваемых и примерное время в пути к подвалу, где их пытали, и пришел к выводу, что "секретная тюрьма", скорее всего, находится на юго-западе Подмосковья, в районе Подольска и Одинцово.



При этом два источника среди силовиков подтвердили, что знают о существовании "секретной тюрьмы", причем один из них уточнил, что ей пользуются только сотрудники ФСБ, а основной "контингент" составляют уроженцы Средней Азии, сообщил Рождественский.

Вместе с тем в РБК его расследование сочли попыткой оправдать террористов и публиковать не стали. После этого Рождественский объявил, что увольняется из РБК.

Полковник ФСБ: "Всех этих гаденышей держат в шикарном лефортовском СИЗО"

Между тем бывший руководитель подразделения ФСБ по борьбе с терроризмом полковник Владимир Луценко назвал опубликованные сведения "блефом" адвокатов обвиняемых.

"Какой смысл в этих тайных тюрьмах для ФСБ, когда у нас есть шикарная тюрьма - лефортовский СИЗО, где эти гаденыши все и содержатся", - заявил он в эфире радиостанции "Говорит Москва". По его словам, авторы жалоб и их адвокаты "срисовали это все с тайных тюрем ЦРУ" в других странах.