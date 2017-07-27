Местная прокуратура выясняет причины суицида отца солдата, сообщил «АП» источник в правоохранительных органах области.

Напомним, в Худжанде 17 июля текущего года повесился 25-летний военнослужащий. Он служил в стройбате в Душанбе, и был направлен на строительные работы в Худжандский филиал Военного института.

Источник в военной прокуратуре Худжандского гарнизона сообщил «АП», что солдат был найден повешенным в подвале здания указанного филиала института.

Военнослужащий - житель селения Пошкент Истаравшанского района области Зиёдулло Сангинов - служил в воинской части 14003 (строительный батальон) города Душанбе.