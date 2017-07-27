В ночь на среду подавляющим большинством законопроект приняла палата представителей, сообщает Reuters, пишет newsru.com. Теперь на очереди - голосование в сенате, верхней палате парламента, после чего документ должен будет подписать президент США Дональд Трамп.

В том, что он это сделает, несмотря на свои предвыборные обещания наладить отношения с Москвой, почти никто не сомневается. "Я почти уверен, что Дональд Трамп его подпишет", - заявил в интервью CNN конгрессмен от Техаса Уильям Херд.

Политологи также отмечают, что Трамп загнан в ловушку и будет вынужден подписать документ, ужесточающий санкции против РФ. В противном случае его вновь подвергнут обвинениям в связях с Кремлем. В итоге дело может кончиться для него импичментом, приводит мнение одного из экспертов РИА "Новости".

Главное новшество одобренного палатой представителей законопроекта - ограничение власти президента США: он не сможет самостоятельно отменить введенные санкции, а должен будет просить одобрения законодателей.

За принятие законопроекта было подано 419 голосов, против - лишь три. Как отмечает ТАСС, при рассмотрении в сенате сложностей не ожидается - законопроект под названием "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций" пользуется широкой поддержкой в обеих партиях. Белый дом в последние дни также сигнализировал о том, что Трамп готов подписать данный законопроект.

В преддверии голосования Госдепартамент объявил, что Вашингтон не намерен менять свою политику в отношении антироссийских санкций до тех пор, пока Кремль "не прекратит провокационные действия на Украине". И Москве предстоит сделать еще "очень многое", чтобы добиться отмены ограничительных мер.

Помимо России новый законопроект вводит санкции в отношении Ирана и Северной Кореи.

Законопроект предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а подсанкционных компаний нефтегазового сектора - до 30 дней. Документ также предполагает, что президент США может наложить санкции на лица, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или миллион долларов единовременно либо же собираются предоставить проектам услуги, технологии или информационную поддержку.

В законопроекте отмечается, что санкции не должны затрагивать сотрудничество США и России в космической сфере.

Отдельно в документе подчеркивается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток - 2" из-за "вредного воздействия на энергетическую безопасность Евросоюза, газовое развитие рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетические реформы на Украине".

Отмена санкций отныне потребует новой процедуры, отмечает Русская служба ВВС. Президент Трамп, если ему захочется отменить санкции в отношении какого-либо человека или компании, должен будет просить разрешения конгресса, убедительно обосновав свою просьбу. В обосновании должно быть указано, что это происходит в интересах нацбезопасности США, а физическое или юридическое лицо более непричастно к нарушениям. В отношении санкций, введенных в связи с конфликтом на востоке Украины, также должно быть обосновано исполнение Россией минских соглашений - списка из дюжины пунктов, на основании которых пытаются урегулировать конфликт.

При этом, подчеркивает ВВС, закон не вводит впрямую никаких новых санкций и не обязывает президента их вводить. Хоть в названиях двух из 17 разделов и фигурирует словосочетание "обязательное введение санкций", во всех пунктах, где говорится о действиях президента после вступления закона в силу, используются выражения "shall impose" или "may impose" ("введет" или "может ввести" санкции). Ни то, ни другое в американском юридическом языке не означает, что президент обязан это делать.