А вы знали, что в Волгограде есть улица Таджикская? А знаете, в честь чего было дано такое название? Знаете, почему на мраморной доске, прикрепленной к знаменитому «Дому Павлова», есть и фамилия нашего земляка Ахмада Турдыева?

В страшные, трагические, жестокие годы Великой Отечественной войны лучшие сыновья Таджикистана влились в ряды действующей армии и далеко за пределами родного края храбро сражались за свободу нашей тогда общей Родины – Советского Союза, за семейный очаг и счастье будущих поколений. Многие из них, не выезжавшие до этого за пределы своей страны, прошагали с боями через всю Европу, освобождая город за городом, государство за государством, и закончили этот долгий и трудный марш в поверженном Берлине. Тысячи таджикистанцев остались навечно лежать в чужой земле, отстояв общий мир ценой собственной жизни.

Забытая дивизия

17 июля 1942 г. началась битва за Сталинград (ныне – Волгоград) – одно из самых крупных и ожесточённых сражений, которое коренным образом изменило ход Великой Отечественной и Второй мировой войн. Шесть с половиной месяцев, с 17 июля 1942 г. по 2 февраля 1943 г., в бескрайних донских и волжских степях не утихали тяжелые, кровопролитные бои. На отдельных этапах битвы на Волге в сражениях участвовало с обеих сторон свыше 2 млн человек, 26 тыс. орудий и минометов, более 2 тыс. танков и до 2 тыс. самолетов. По продолжительности и ожесточенности боев, по количеству участвовавших в ней людей и боевой техники эта битва Великой Отечественной войны превзошла все предшествовавшие ей сражения мировой истории.

1942 год, командир 2-го танкового батальона 133-й танковой бригады майор Н.А. Сергеев награждает правительственной наградой командира тяжелого танка КВ-2 старшину Анвара Каландарова.

…В мае 1942 года в Таджикистане закончилось формирование 104-й кавалерийской дивизии имени Совнаркома Таджикской ССР. Положение на фронтах оставалось тяжелым, советские войска отступали, поэтому подразделения сколачивались на скорую руку.

Новобранцы прибывали изо всех уголков Таджикистана. Офицеры, занимавшиеся укомплектованием кавалерийских эскадронов, с удовольствием отмечали, что прибывающая молодежь и призванные из запаса – великолепные наездники, многие из которых имели опыт гражданской войны в Таджикистане в 20-е годы.

Командиром дивизии был назначен в декабре 1941 года полковник Шейпак Геннадий Ильич. Полковник Шейпак участвовал в борьбе с басмачеством в Таджикистане в 1924–1930 гг., являлся командиром конного взвода 9-го Туркестанского стрелкового полка, был награжден орденом Красного Знамени (1926 г.), Нагрудным знаком отличия Таджикской ССР (1927 г.)

Люди занимались по 15-16 часов в сутки. Кроме того, на уход за лошадью тратили два-три часа. Изматывались вконец. Но отпущенный срок истекал, а дивизия по-прежнему оставалась на месте. Поступал новый напряженный план. И так без конца. На полигонах не смолкая гремели выстрелы и залпы артиллерийских орудий. Артиллеристы вели стрельбу по танковым мишеням. Особое внимание уделялось отработке четкости и гибкости управления боем, взаимодействия с другими родами войск.

А радио, газеты приносили с фронтов безрадостные вести. Под натиском превосходящих сил противника наши войска с тяжелыми боями отходили на восток... Харьковская катастрофа и ржевская мясорубка, кровавые бои на Невском пятачке и в большой излучине Дона, сдача Севастополя.

И вот, наконец, в конце мая 1942 года пришел желанный приказ. В кратчайшие сроки на железнодорожных станциях близ г. Сталинабада (Душанбе) надо было погрузить в вагоны тысячи лошадей, орудия, минометы, сотни тачанок и повозок, автомашины, боеприпасы, инженерное имущество, продовольствие и фураж. Был составлен график погрузки и движения, распорядок жизни и учебы людей в пути. Бойцы и командиры дни и ночи проводили на погрузочных пунктах. 104-я кавалерийская дивизия с трудом втиснулась в десять эшелонов и убыла на фронт.

Командир 104-й кавалерийской дивизии им. Совнаркома Таджикской ССР полковник Шейпак Геннадий Ильич.

Из кавалеристов в пехоту

12 июля 1942 года эшелоны 104-й кавалерийской дивизии стали прибывать на станцию Котельниково. Но там прибывающие эшелоны подверглись сильной бомбардировке с воздуха. Еще несколько эшелонов были разбиты ударами немецкой авиации ввиду того, что штаб фронта не озаботился прикрыть с воздуха район выгрузки прибывающей резервной дивизии.

15 июля 1942 г. в отношении 104-й кавалерийской дивизии штабом фронта было принято единственное и правильное решение. Из-за тяжёлых, невосполнимых потерь, полученных при налете немецкой авиации, дивизия была расформирована и обращена на пополнение оперативной группы генерала Чуйкова 29-й и 208-й стрелковых дивизий.

В июле – августе шли тяжелейшие оборонительные бои на подступах к Сталинграду. Ценой огромных потерь немцам удалось прорваться к Сталинграду. Начались тяжелейшие бои в самом городе.

Стоять насмерть. Сталинград, 1942 г. На переднем плане «Дом Павлова».

За оборону Сталинграда

Защитники Сталинграда оказывали немецким войскам стойкое и упорное сопротивление, проявляя беспримерное мужество. Здесь отличились сотни тысяч советских воинов. И среди них воины-таджикистанцы. Достаточно сказать, что более 7 тысяч воинов, призванных из Таджикистана, были впоследствии награждены медалью «За оборону Сталинграда».

Среди них: Б.Сиддиков, Ш.Ахмеджанов, Н.Мирзоев, Ш.Дахтаев, М.Рахимов, А.Долгов, А.Каландаров, Ю.Дворников, А.Турсунов, А.Тураев, Ш.Урунов, Халил Расулов и др.

Отлично действовал в уличных боях в Сталинграде гвардии старшина, командир тяжелого танка КВ -2 133-й танковой бригады 62-й армии Анвар Каландаров.

Из наградного листа на Анвара Каландарова: «Анвар Каландаров, 1920 г.р. Таджик, член ВЛКСМ, в РККА с 1940 года. Тов. А.Каландаров участник Отечественной войны с ее начала. С 10.6.42 года в атаках против немецких танков экипажем, в котором состоял тов. А.Каландаров, уничтожено: 5 немецких танков, из них 2 сожжено, 1 ПТО, истреблено 50 солдат и офицеров противника. За проявленную исключительную смелость и решительность в танковых атаках против немецких оккупантов достоин правительственной награды - орден "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА"».

Из второго наградного листа: «В период боя 9.8.42 г. в р-не 74 разъезда Сталинградской обл. обнаруживал огневые точки противника и корректировал огонь своего танка. В атаке против немецких оккупантов экипаж танка, в котором состоял тов. А.Каландаров, уничтожил 6 танков, из них 2 - сожжено. Достоин правительственной награды - орден Отечественной войны 1-й степени».

16 сентября танковый батальон тяжелых танков КВ-1 сражался на территории железнодорожного вокзала Сталинграда. Бой шел с переменным успехом, вокзал переходил из рук в руки тринадцать раз. Экипаж А.Каландарова подбил четыре вражеских танка, из них три Т-3 и один Т-4, уничтожил более 30 человек живой силы противника.

Красноармеец Ахмад Турдыев, защитник «Дома Павлова».

Замечательной страницей в историю Сталинградской битвы вписан подвиг советских воинов под командованием лейтенанта Афанасьева и сержанта Павлова, выдержавших почти двухмесячную осаду в одном из сталинградских домов. Этот дом защищали воины восьми национальностей и в их числе наш земляк таджик Ахмад Турдыев. Они стали лицом боевого братства всех народов СССР, объединенных вокруг России против общего врага.

Командующий 62-й армией Василий Чуйков напишет после войны, что потери гитлеровцев, пытавшихся занять Дом Павлова, превысили их потери при наступлении на Париж.

Такого массового мужества и массового героизма история не знала. Тысячи таджикистанцев погибли, защищая город на Волге – Сталинград.

И не случайно одна из улиц города-героя в честь воинов Таджикистана названа Таджикской, а на мраморной доске, прикрепленной к знаменитому «Дому Павлова» есть и фамилия таджика Ахмада Турдыева.