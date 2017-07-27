В северо-восточной части Исфаринского района находится село Лаккон. Говорят, данное слово произошло из слова «лаълкон», что значит «рубиновый рудник», каковой когда-то находился в горах Гузлона. Жители данного села в течение сотен лет живут бок о бок с соседями, проживающими на территории современного Кыргызстана и Узбекистана.

Как складывается это соседство сегодня? Чем занимаются лакконцы, о чем мечтают?

С поездкой в Лаккон нам повезло. Проработавший 36 лет преподавателем начальных классов в местной школе №54 61-летний Юсуфбой Файзиев вот уже в течение четырех лет подрабатывает таксистом. Он согласился быть моим спутником и гидом во время поездки.

Судя по рассказам моих коллег из Исфаринского района, Юсуфбоя Файзиева в районе знают хорошо. Оказывается, в течение долгих лет он сотрудничает с местными СМИ, пишет статьи. В самом деле, педагог-таксист оказался хорошим собеседником, живой историей Лаккона.

- Сидеть дома без дел тоже тяжело, - начал свой рассказ Юсуфбой-ако. – После того как вышел на пенсию, решил таксовать, получил лицензию. Клиентов всегда достаточно, ведь если на маршрутном такси с автовокзала Исфары до центра Лаккона - 4 сомони, то у меня - 5. Зато мягко, без остановки, быстро. Самое главное, перевозка граждан для меня не только источник финансов, но и хорошее времяпровождение.

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От Исфары до Лаккона 30 километров. Более половины пути дорога каменистая, в последний раз ее асфальтировали в 80-х годах прошлого века. Наш таксист едет медленно, продолжая рассказ:

- Лаккон - многонациональное село. Здесь проживают таджики, узбеки, киргизы. В советское время здесь жили русские, украинцы, татары. Родственные узы так сплетены, что не знаешь: ты представитель какого этноса. Например, мой отец - таджик, дехканин, родом из села Ворух Исфаринского района. Но мама была этнической узбечкой. Ее родители были родом из поселка Яйпан Узбекистанского района Ферганской области Узбекистана. В середине 41-го года, когда началась Великая Отечественная война, моя мама вместе с 10-летним сыном перебралась в соседний Таджикистан. Здесь, в Лакконе, она вышла замуж за моего отца. В совместном браке у них родились 12 детей. Я был тринадцатым по счету ребенком в семье. Потому я принадлежу и таджикам, и узбекам.

У Юсуфбоя-ако 4 сына. У каждого по автобусу. Это их бизнес, они перевозят граждан Таджикистана в Россию, а в свободное время работают таксистами.

…В Лакконе сегодня проживает 87 уроженцев Узбекистана, это в основном женщины, которые вышли замуж за таджикистанцев, как в советское время, так и уже в годы независимости. Они-то обосновались нормально, но есть проблемы у тех женщин - уроженок Таджикистана, которые в первые годы независимости вышли замуж за граждан соседней республики. Они долгое время жили без гражданства, соответственно, как только узбекские власти узнавали об этом, их депортировали назад.

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Многим этим женщинам пришлось оставить своих детей и родных за кордоном, сами же они никак не могут вернуться к своим родным либо позвать их к себе на родину, в Таджикистан.

А в советское время через Лаккон в города Коканд и Фергану пролегала автомагистральная дорога, по которой по несколько раз в день следовали маршрутные автобусы: Исфара - Коканд, Исфара - Фергана. Жители села Лаккон в основном отоваривались на рынках Узбекистана. Ведь расстояние от Лаккона до близлежащего узбекского поселка - Шурча всего 16 километров…

Субботний рынок

Моя поездка в Лаккон выпала на субботу - рыночный день. Киргизский рынок «Достук» (в переводе с киргизского – «Дружба») и таджикский «Дусти» находятся рядом с каналом, который символически разделяет две республики. Через канал - мост, по нему местные свободно посещают соседние рынки. Около киргизского рынка таджикские пограничники условно установили шлагбаум. Он, видимо, рассчитан на легковушки и грузовые машины. Граждане переходят границу беспрепятственно.

На рынках установить национальность и гражданство людей трудно. Покупатели и продавцы общаются между собой сразу на трех языках: таджикском, киргизском, узбекском. Юсуф-ако объясняет, что почти все жители Лаккона Таджикистана и сопредельных сел Добо, Тонг-талаа, а также Равот-кабуд Баткенского района Кыргызстана свободно говорят на трех языках. Это связано с тем, что в этих селах много так называемых интернациональных семей.

Директор торгового комплекса «Достук» жительница села Добо Холнисо Байджигитова - сноха таджиков. Ее муж - этнический таджик Сулаймон Хасанов, уроженец села Лаккон. Поженились они в далеком 1981 году, у них уже выросли трое детей.

- Наш рынок продает свежие овощи и фрукты, - говорит Холнисо. – Спрос на эту продукцию велик, поэтому я хочу расширяться.

Преград и барьеров для торговли тут нет ни у кого.

Гражданка Кыргызстана Кумушой Бакирова делает курут из молока собственной коровы. Все покупатели, в том числе мой сопровождающий Юсуф-ако, наперебой так расхваливали ее курут, пришлось купить. Он оказался и правда очень вкусным. По четвергам Кумушой торгует на «Достуке» в селе Равот-кабуд, а по субботам - в Лакконе. Как говорят на рынках на разных языках, так и расплачиваются разными валютами, тут в ход идут и сомы, и сомони. Всё, как говорится, для того, чтобы покупатели улыбались.

Школа на всех

В Лакконе две общеобразовательные школы. В школе №54, которая была образована в 1966 году, до середины 80-х помимо местных учеников здесь обучалось и более 160 детей киргизов из села Чон-талаа. Директор школы Лобархон Миралиева рассказывает, что эти ребята – сейчас уже взрослые люди, постоянно навещают родную школу, одноклассников, приглашают к себе в гости.

- Хотя киргизы уже давно у себя построили образовательные учреждения и не обучаются у нас, но по вечерам они все же приходят к нам, занимаются в нашем спортивном зале, - говорит Миралиева. - Играют с местными ребятами в волейбол, мини-футбол, баскетбол. Эти встречи только на пользу, так укрепляется с детства дружба между нашими соседствующими народами.

Миграция: дальняя и ближняя

В Лакконе около 8 тысяч населения, и понятно, что работой обеспечены далеко не все. На территории джамоата нет предприятий, работать тут можно только в школах, благо их тут две, в областной психиатрической больнице, центре здоровья, а также в швейном цеху.

Работа вся в основном для женщин, поэтому большинство взрослых мужчин ежегодно уезжают на заработки в Россию или в Кыргызстан…

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Все орошаемые земли, которые находятся на территории джамоата, давно распределены. Посевных земель хватает не всем.

Но даже те, у кого есть свои огороды, находят время и на заработок на полях киргизских землевладельцев. Ежедневно 200-250 женщин Лаккона переходят границу и занимаются прополкой, собирают рис, кукурузу, арахис, подсолнечник.

Зухрохон Хамдамова в течение нескольких лет занимается наемным трудом у соседей-аграриев.

- Условия у нас хорошие, работодатели сами привозят нас на работу и отвозят обратно, организуют завтрак и обед. К вечеру рассчитываются наличными, - говорит она. - Оплата за труд зависит от условий; если работа трудоемкая, то платят до 60 сомони.

Иногда работодатель вместо денег предлагает рассчитаться натуральными продуктами, то есть рисом, арахисом, кукурузой. Так, за один рабочий день труженикам выдают по 10 кг риса, говорит Зухрохон. Бывают дни, когда работодатель выплачивает за день по 100-120 сомони, но это чаще происходит во время сбора урожая, осенью.

- Не было такого случая, чтобы работодатель обманул нас, - отмечает женщина. - Ведь им же выгодно использовать нашу рабочую силу, своих рабочих им хватает, однако за ту сумму, что платят нам, у них больше никто не работает. Все- таки работа тяжелая, и не каждый идет на это…

На соседей работают и мужчины из Лаккона; работа, правда, есть только для мардикоров.

Питьевая вода. Через день по 3 часа

Жители села Лаккон жалуются на дефицит питьевой воды. Вода поступает из Кыргызстана, километров на 25 тянется водопроводная линия. Она была построена еще в 1984 году и до сих пор ни разу не ремонтировалась.

Воду набирают из речки Сох; как она накопится в водозаборе, сначала ее подают жителям Кыргызстана, после очередь таджикского села.

Питьевая вода подается по графику: по 3 часа через день. Иными словами, жители села имеют доступ к чистой воде 3-4 раза в неделю.

- Мы создали ассоциацию водопользователей, чтобы более рационально использовать питьевую воду, - говорит старший распределитель водопроводной линии «Дружба» в селе Лаккон Джалолиддин Холиков. - В школах и больницах стали накапливать воду в ведрах и цистернах. В дни подачи каждый житель хочет набрать как можно больше, поэтому в эти дни люди выстраиваются в длинную очередь.

К слову, здесь ни у кого нет счетчиков, поэтому местные платят за воду в зависимости от количества членов семьи. С каждого члена семьи взымается по три сомони в месяц. Собранные деньги перечисляются на расчетный счет предприятия головного водозабора «Дружба», которое находится в Баткене.

И воды, конечно, не хватает…

- В чем же причина? - спрашиваем у Джалолиддина Холикова.

- Все просто: киргизы экономят на электроэнергии, которая идет на подкачку воды из реки Сох.

- И что же делать?

- Единственный выход - это прокладка водопроводной линии от так называемого водозабора Лучинского, который находится в центре Исфары. Тогда бы и деньги наши пошли в бюджет отечественного предприятия, и при необходимости мы смогли бы регулировать режим подачи воды.

Но местные власти разговора об этом даже не ведут… Видно, денег нет. Поэтому большинство жителей села выкручиваются сами - устанавливают ручные водокачки. Уровень подземной воды здесь насколько высок, что и копать глубоко не нужно, она вырывается из недр уже с двух-трех метров глубины. Правда, эта вода не для питья - она слишком солёная.

Добрососедство – залог изобилия

А мы возвращаемся домой. Мимо проплывают абрикосовые плантации, расположившиеся на склоне гор Гузлона. Большинство деревьев из-за дефицита воды почти высохшие. Вдоль дороги сохранились глинобитные дома из средневековья. В северо-восточной части видны склоны лысых гор. В юго-западной части радуют глаз зеленые плантации риса, арахиса, подсолнечника, абрикоса.

Вот так, между двумя республиками: Узбекистаном и Кыргызстаном - волею судьбы мирно расположилось село Лаккон, жители которого свободно говорят на трех языках, живут в мире и согласии с соседями - ходят друг к другу в гости, создают интернациональные семьи, торгуют на приграничных рынках, совместно занимаются спортом, работают на аграрных полях.

Простые граждане не разбираются в политике; по их мнению, если будет мир, покой и взаимопонимание, то будет и изобилие для всех без исключения.