В Восейском районе многие учителя не могут получить зарплату за июнь. Остаются без денег и те, кто в трудовом отпуске.

Саидвалии Сафархон, преподаватель школы Восейского района, вот уже почти месяц регулярно ходит в райцентр, чтобы получить зарплату, но бесполезно.

- Ничего не смог получить за июнь, на наши карты еще не перечислили месячную зарплату, а ведь уже и июль подходит к концу, - жалуется педагог.

О том, что выдача зарплаты и отпускных задерживается, корреспонденту «АП» рассказали и многие другие преподаватели общеобразовательных школ Восейского района.

- Я вышел в отпуск, чтобы немного отремонтировать дом, другой учитель хотел, подлечившись, поправить здоровье. У остальных тоже свои проблемы – семью надо кормить, детей обуть-одеть. Мы ведь не бизнесмены, живем на одну зарплату. А когда зарплата задерживается, это создает нам большие проблемы, - сетует преподаватель из Восе.

Asia-Plus

Идем по кругу

Чтобы выяснить, по какой причине происходит задержка зарплаты педагогов, мы обратились к заместителю филиала зонального «Амонатбанка» Кулябской зоны Ализода во время пресс-конференции. Он сообщил, что проблема - в районных финансовых отделах.

- У нас в «Амонатбанке» с выдачей денег нет проблем. Это проблема райфинотделов, - ответил он на вопрос журналиста.

Тогда мы направились с этим вопросом в райфинотдел Восейского района. Заведующий отделом Маруф Джафарзода, в свою очередь, опять отправил нас в «Амонатбанк»:

- Всем школам райфинотдел перечислил зарплаты за июнь месяц на их расчётные счета и карты, но проблема в «Амонатбанке», который не имеет денег и не может выдать их педагогам.

- А почему вы не выплачиваете учителям отпускные?

- Денег не хватает, бюджет района не в состоянии выплатить сразу отпускные и зарплаты в полном объеме. Так было и в прошлом году, тогда мы выплатили отпускные по частям.

Мы решили еще раз обратиться в филиал «Амонатбанка» Восейского района.

Заведующий филиалом банка Сайдахмад Гулов подтвердил слова своего коллеги Ализода, отметив, что деньги в райфинотделы банк выплачивает стабильно.

- Это проблема самого райфинотдела. Понятно, что там из-за невыполнения бюджета не могут перечислить деньги на зарплату учителям, - разъясняет он. - Вот недавно ко мне приходили несколько пожилых учителей из джамоата Худоёра Раджабова; проверив их карты, я узнал, что зарплаты из райфинотдела не перечислены.

​​​​​​​«Вот так и живем…»

Между тем несвоевременная выдача зарплат и отпускных – проблема не только Восейского района, но и всего Кулябского региона. Это нам подтвердил и Худоёрзода Бахтиёр – начальник финансового управления региона.

- Не могут своевременно получить отпускные и зарплату учителя во всех 10 районах Кулябского региона, включая сам город, - говорит он. – Причина: районы и город Куляб не могут своевременно выплачивать налоги. Чтобы как-то решить эту проблему, мы вынуждены прибегать к прежним методам – выплате отпускных по частям. Полностью постараемся погасить долги по ним до 20 августа.

Как видно, вопрос останется открытым и в этом году. Как решить проблему, ответственные лица пока не знают. А значит, надеяться на них педагогам не стоит.

- В такие моменты выручают близкие, которые работают в России, - говорит учитель из Восе. – Но что делать тем, у кого нет родных, которые подались в трудовую миграцию? Кроме того, и самим нашим мигрантам там несладко из-за кризиса и разных нововведений. Вот так и живем…