Правоохранительным органам дали право получать информацию о том, какие страницы в Сети посещают граждане страны. За посещение неких «нежелательных» сайтов можно поплатиться даже свободой. Теперь же стало известно, что предметом уголовного преследования могут стать и комментарии…

Слежка будет выборочной

Еще 7 июня депутат нижней палаты парламента Джурахон Маджидзода, выступая с парламентской трибуны, заявил, что таджикистанцы ежедневно получают до 90 тысяч SMS-сообщений от предполагаемых экстремистов и террористов с призывом присоединиться к ним.

По его словам, на сегодняшний день свыше 3 миллионов граждан страны имеют доступ к интернету. «Свыше 80 процентов из них посещают так называемые нежелательные сайты, которые принадлежат экстремистским и террористическим организациям», - заявил Маджидзода.

В связи с этим депутат предложил внести поправки в закон «Об оперативно-разыскной деятельности», согласно которым сотрудники правоохранительных органов (теперь уже по факту) наделяются правом получать информацию о лицах, посещающих эти «нежелательные» сайты.

«АП» не удалось получить копию поправок к Закону, однако, как рассказал «АП» депутат нижней палаты и глава Демпартии Саидджафар Исмонов, «слежка» в интернете за гражданами будет проводиться выборочно.

«Правоохранительные органы сами будут выбирать людей, деятельность которых в интернете необходимо проверять. Все 7 миллионов граждан одновременно проверять не получится», - отметил Исмонов.

Данные, больше похожие на спам…

Что касается SМS. В одной из мобильных компаний Таджикистана на условиях анонимности сообщили, что в среднем мобильные компании отправляют и получают 2-3 млн СМС в месяц. Учитывая, что у нас работает 4 [крупных] компании, то это примерно 7-10 млн СМС в месяц. То есть в среднем, при грубом подсчете, отправляется около 330 тысяч СМС в день. Получается, по словам депутата, фактически 27% всех СМС содержат экстремистские тексты… Впрочем, эксперты полагают, что депутат тут серьезно ошибся в подсчетах или же ему были предоставлены неверные данные. В противном случае «такие цифры говорят о том, что таджикистанцы – это нация террористов», - говорит источник в компании.

Касательно посещения сайтов, наш источник отметил, что мобильные компании не могут анализировать путь своего клиента в интернете. Они только могут показать статистику: сколько абонент использовал трафика, сколько скачал, сколько минут проговорил, сколько трафика проходит через соцсети или мессенджеры вообще. Но по конкретным ресурсам информации нет.

«Я бы, конечно, поинтересовался у депутатов, откуда у них такие данные. Поскольку у нас таких данных нет вообще. По количеству СМС и посещений сайтов это больше похоже на спам», - отмечает источник.

«Негативные комменты повышают агрессивность народа»

Другая часть поправок к Закону касается комментариев в социальных сетях. По словам Исмонова, данные поправки необходимы для того, чтобы «предотвратить подрыв общества через социальные сети».

По его словам, пользователи социальных сетей будут наказываться за необоснованное унижение президента страны, клевету в адрес уважаемых и авторитетных людей, призыв к свержению государственной власти, подрыв национальной безопасности и за комментарии, которые не соответствуют национальной этике и культурным ценностям Таджикистана. «Например, нельзя будет обращаться беспардонно и необоснованно оскорблять граждан в соцсетях. Как в реальности люди общаются друг с другом, так и в соцсетях должны - с уважением относиться», - поясняет депутат.

По его словам, комментарии приравниваются к публичному оскорблению или публичному призыву.

«В восточном обществе трудно накопить авторитет, а люди, сидя в «Фейсбуке», без каких-либо оснований могут унизить человека»», - говорит Исмонов.

По его словам, согласно поправкам наказание за комментарии может быть в виде штрафа или воспитательных работ. Что касается комментариев, которые касаются личности человека или подрывают национальную безопасность, они будут караться судебными сроками от двух лет и больше.

При этом насколько комментарий является оскорбительным или нет, будут определять правоохранительные органы в судебном порядке. На прокуратуру возлагаются следственные мероприятия.

«Мы живем в переходный период, когда до конца не сформировано мышление людей. Люди не могут анализировать комментарии. Поэтому негативные комменты повышают агрессивность народа и вводят в заблуждение людей. Большинство людей занимаются авантюризмом. У нас также есть данные, что людей вербуют, и они могут эти авантюрные мысли и анализы «загружать» в головы простых людей. А простые люди не знают, как решить проблему, и могут навредить себе и окружающим. Поэтому законы должны быть созданы так, чтобы контролировать общество во имя его развития», - аргументировал собеседник принятие поправок к закону.

Между тем уже имеются поправки к Уголовному кодексу Таджикистана, предусматривающие уголовную ответственность за публичное оскорбление Основателя мира и национального единства, Лидера нации или клевету в его адрес. В статье также есть пункт о том, что ответственность устанавливается за оскорбление с использованием печати, других средств массовой информации или сети Интернет. За данные действия человек может сесть в тюрьму на срок до 5 лет.

Напомним, в 2015 году Эмомали Рахмон получил статус основателя независимого Таджикистана. А также Основателя мира и национального единства - Лидера нации. Данный закон гарантирует неприкосновенность Лидеру нации и всем членам его семьи. Также он не привлекается к ответственности за действия в период исполнения полномочий председателя Верховного Совета - главы государства, президента Республики Таджикистан и полномочий Основателя мира и национального единства - Лидера нации.

За нами следят уже давно?

Между тем, по данным специалистов, у таджикских силовиков на самом деле есть оборудование, которое может мониторить все SMS-сообщения, позволяет читать их, тогда как сами мобильные компании на самом деле не имеют такой возможности. Пару лет назад таджикские СМИ писали о системе СОРМ, которую якобы закупила республика.

Разработанный в России СОРМ - комплекс технических средств и мер, предназначенных для проведения оперативно-разыскных мероприятий в сетях телефонной, подвижной и беспроводной связи и радиосвязи.

Система дает возможность получать доступ ко всем каналам связи.

Стоит отметить, что в 2016 году в Таджикистане заработал Единый коммутационный центр, через который аккумулируются международные услуги связи и интернета всех операторов и провайдеров РТ. Целью создания такой структуры называется «обеспечение национальной и информационной безопасности», а также возможность держать под контролем «серый трафик» и телефонные разговоры.

Однако эксперты не раз заявляли, что ЕКЦ создан в коммерческих целях, так как операторы сотовой и интернет-связи давно установили систему СОРМ и тесно сотрудничают с силовиками.

О намерении властей установить такое оборудование частично подтвердила компания Tcell, сообщив, что Генеральная прокуратура Таджикистана осенью 2015 года обратилась к мобильной компании с просьбой предоставить оборудование для слежки. Об этом говорилось в сообщении, опубликованном на официальном сайте шведско-финской компании TeliaSonera. Правда, позже от компании поступило опровержение, в котором говорилось, что «сообщения о том, что Генеральная прокуратура Таджикистана обращалась с просьбой о предоставлении оборудования для прослушки или слежения, не соответствуют действительности».

К СЛОВУ:

Отслеживать таджикистанцев в Сети будут два спецподразделения по киберпреступлениям при Управлении по борьбе с организованной преступностью и уголовном розыске МВД.

Их основной задачей является выявление лиц, которые при помощи интернета, электронной почты и соцсетей пытаются связаться с террористическими организациями.