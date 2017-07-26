В Таджикистане – аномальная жара; температура воздуха выше на 1-2 градуса по сравнению с прошлыми годами. Кажется, что повышение не слишком серьезное, однако даже такие колебания приводят не только к дискомфорту людей, но и к таянию ледников. А это уже чревато природными катастрофами – селями и оползнями, - и традиционно в республике на этом фоне заговорили об озере Сарез. Специалисты говорят, что бояться пока нечего, но обзаводятся системами спутникового наблюдения, отрабатывают действия при эвакуации населения и создают склады с продуктами первой необходимости на случай катастрофы.

Чего стоит боятся, а чего - нет в материале «Открытая Азия онлайн».



«Рождение» Сареза услышали в Петербурге

Итак, Сарезское озеро – глубина 500 метров, длина – 70 км - находится в наиболее сейсмоактивной (9-балльной) зоне таджикского Памира. По разным данным, повторяемость землетрясений силой в 8-9 баллов здесь высока - один раз в 250 лет или один раз в 2000 лет, а в 7 баллов – один раз в 100 лет. Это озеро образовалось в феврале 1911 года в результате девятибалльного землетрясения, тогда в русло реки Мургаб рухнула гора, и образовалась естественная плотина (Усойский завал) высотой в 567 метров.

Эхо того землетрясения было зафиксировано на Пулковской сейсмической станции под Петербургом. А на озере Каракуль в 120 км от места происшествия волной был взломан и выброшен на берег ледяной покров, достигающий толщины 80 см, когда же волна схлынула, на берегу осталась полоса льда шириной 500 м.

Во время обвала горы под завалом был похоронен кишлак Усой

Каменная плотина, перекрывшая реку Мургаб, получила название Усойского завала по наименованию погребенного под ней кишлака Усой, где погибли 57 жителей. В этом же районе в других кишлаках погибло еще 180 человек. Разрушения и жертвы были во всех ближайших крупных населенных пунктах таджикского Памира; на территории Афганистана - в Кабуле, Ханабаде, Файзабаде - было разрушено около 400 жилых построек, погибли и получили ранения более 700 человек.

Трое жителей Усоя чудом остались в живых: в ту ночь они гостили в соседнем кишлаке. Старик и двое несовершеннолетних детей позже вспоминали, как ночью буквально содрогнулись и загудели горы, посыпались камни, сошли огромные лавины. Плотная завеса пыли над их родным кишлаком осела только через три дня.

В июне этого года Сарез посетил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, тогда он заявил, что последствия изменения климата, которые он наблюдал в Таджикистане, поразили его. Фото: mfa.tj

Прорыв Сареза может убить 600 тысяч человек

Ученые, которые опасаются прорыва Сареза, называют два основных варианта развития событий – плотина озера, подточенная влагой, может обрушиться, или вода из Сареза хлынет через край из-за схода оползней: один был обнаружен на правом берегу водоема геологами в 1967 году, второй – на левом берегу в 1975 году.

По расчетам Института механики МГУ, при разрушении Усойского завала с высоты более трех километров по долинам рек Бартанг, Пяндж, Амударья и Каракумского канала ринется мощнейший селевой поток, сметающий все на своем пути. В горах высота сокрушительной волны будет достигать 150 метров, на равнинах понизится до 15 метров, но разольется на 25 километров вширь. Скорость - до 100 километров в час.

В зону бедствия попадут Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан и Афганистан. На потенциально опасных территориях проживает около шести миллионов человек. Геофизик Леонид Папырин считает, что в такой катастрофе погибнет порядка 600 тысяч человек. Существует гипотеза, что в случае прорыва Сареза огромная масса воды селевым потоком пройдет практически до Аральского моря.

Как охраняют Сарез

Каждый день уровень воды в Сарезе поднимается на 25 см, но, к счастью, это проточный водоем. В 1914 году сквозь Усойский завал пробились родники, вымывшие в нем пустоты, так естественная фильтрация выровняла уровень притока и оттока воды.

После распада СССР Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан обратились к мировому сообществу с просьбой помочь обезопасить озеро. Правительства стран региона рассчитывали как на интеллектуальную, так и на финансовую помощь. И в 2000 году под управлением Всемирного банка был запущен соответствующий международный проект - на Сарезе появились современные системы раннего оповещения и мониторинга. Теперь посередине завальной плотины действует круглосуточный наблюдательный пункт.

На самой дамбе расставлены датчики. Непрерывно дежурящие операторы контролируют отметки воды и другие параметры в точках наблюдения. При резких изменениях водного уровня они должны немедленно объявить тревогу. Жителей окрестных селений проинструктировали - они обязаны эвакуироваться на островки безопасности, где для них подготовлены медикаменты, провизия, одеяла, палатки, матрасы.

Затопление Памира из-за таяния ледников. Фото: un.org

Плотину Сареза грозили взорвать

Летом 2012 года правительственные войска Таджикистана проводили в областном центре Памира - Хороге - и в окрестностях спецоперацию по задержанию и уничтожению убийц таджикского генерала Абдулло Назарова и нейтрализации бандформирований. В Интернете появилось сообщение, что сторонники незаконных вооруженных формирований намерены взорвать плотину Сареза. Утверждалось, что к озеру «отправилась группа боевиков на двух машинах с огромным запасом взрывчатки». Это сообщение не на шутку напугало жителей Таджикистана. Но специалисты поспешили успокоить людей.

Например, авторитетный таджикский академик Сабит Негматуллаев тогда утверждал, что взорвать плотину практически невозможно. «До самого Сареза нет автомобильной дороги; чтобы добраться до него, необходимо преодолеть 18 км пешим ходом по сложной горной трассе. Сделать это при помощи ослов, навьюченных огромным количеством взрывчатки, вообще невозможно, поскольку грунтовая тропа сыпется. Установить взрывчатку на плотине протяженностью более 500 метров еще сложнее. Кроме того, контроль над водоемом ведется постоянно», - говорил тогда Негматуллаев.

Воду из Сарезского озера планировали продавать

О том, что воду из Сарезского озера можно и нужно продавать, твердили давно. Но в 2011 году об этом стали говорить уже официально: на международной конференции по проблемам Сареза, которая прошла в том году в Душанбе, отмечалось, что если Таджикистан наладит продажу сарезской воды, то сможет получать в госбюджет ежегодно до $100 млн. Тогда предлагалось построить трубопровод для откачки воды из озера. Позже нашелся и потенциальный покупатель: Иран, испытывающий острый дефицит воды, заявил, что намерен приобретать ее в Таджикистане. При этом Тегеран рассматривал вариант бартера: энергоносители в обмен на воду.

Сарезское озеро называют «спящим драконом» за то, что его очертания похожи на силуэт мифического существа

Но реализации грандиозного проекта пока мешает его высокая стоимость, а также нестабильность и война в Афганистане.

На Сарезе мечтают построить ГЭС

Первый проект ГЭС на Сарезском озере был предложен еще в 1933 году. К этой идее периодически возвращались в советские времена, продолжают говорить и сейчас. Ученые считают, что строительство гидроэлектростанции с использованием природной плотины Сареза минимизирует опасность ее прорыва и позволит обеспечить электроэнергией не только часть Таджикистана, но и Китай, Афганистан и Пакистан. Однако и этот проект слишком сложен для реализации и невероятно дорог.