В более 8 тысячах махаллях (общинах, кварталах) Узбекистана созданы Советы свекровей. Об этом в интервью «УзА» сообщила заместитель председателя Комитета женщин страны Гульнара Маъруфова.

Как пишет ИА Фергана, причиной создания таких Советов Маъруфова назвала стремление популяризовать опыт «почтенных женщин» среди молодых свекровей для создания в семьях здоровой обстановки.

«Наши предки соблюдали традицию, когда после прихода в дом невестки свекровь в течение 40 дней учила ее сложившемуся в этой семье укладу жизни, домашним делам. К сожалению, теперь встречаются молодые свекрови, которые и сами не знают, как обращаться со снохой», - пояснила чиновница.

По ее словам, "семейные вопросы в основном решают взрослые, в первую очередь, свекрови".

"Создание дружеской семейной обстановки, объединение членов семей или же раздувание проблемы до серьезных конфликтов, нарушение покоя и единства семьи - это во многом дело рук свекрови", - отметила зампред Комитета женщин Узбекистана.

По ее словам, Советы свекровей работают, в частности, в Ташкенте, Ташкентской области, Андижанской области, Каракалпакстане. Отметим, что всего в Узбекистане порядка 10 тысяч махаллей, то есть этими Советами охвачено уже более 80 процентов кварталов страны.

Как сообщила Гульнара Маъруфова, под лозунгом «Святость семьи» Советы свекровей проводят дружеские беседы на темы «Счастливая семья», «Крепкая семья», «Благополучная семья», «Образцовая семья», а девушкам, готовящимся к замужеству, рассказывают об основах семейной жизни.

К сожалению, чиновница не рассказала подробнее о том, как проводятся эти беседы, каким образом обеспечивается посещаемость молодых свекровей, невесток и незамужних девушек, кого и по каким критериям включают в этот Совет.