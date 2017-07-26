Свыше 10 тыс. человек содержатся на данный момент в специальных исправительных учреждениях Таджикистана. 80 из них - осужденные на пожизненный срок граждане страны, сообщил журналистам заместитель министра юстиции республики Хаким Мирсайзод 26 июля на пресс-конференции в Душанбе.

По его словам, среди осужденных на пожизненный срок, в частности, числятся экс-командир президентской гвардии Таджикистана Гаффор Мирзоев, заместители лидера запрещенной в стране Партии исламского возрождения Таджикистана Саидумар Хасайни и Махмадали Хаит.

Напомним, по предложению президента Эмомали Рахмона, в 2004 году в Таджикистане был объявлен мораторий на смертную казнь: ее заменили на пожизненное заключение.

На сегодняшний день в тюрьмах Таджикистана содержатся 237 женщин, 353 иностранных подданных.

Среди осужденных - 1548 человек отбывают наказание за экстремистские взгляды и призывы, 239 - члены запрещенных в стране партий и движений. В воспитательных колониях содержатся 39 несовершеннолетних, подчеркнул Хаким Мирсайзод.

Он отметил, что за эти полгода в тюрьмах Таджикистана скончались 27 человек: «Все умерли естественной смертью».

Отметим, по данным ГУИН Минюста РТ, в Таджикистане насчитывается 18 исправительных учреждений, из которых пять СИЗО, восемь исправительных колоний разного режима, одна воспитательная колония для несовершеннолетних, одна тюрьма, три колонии поселения.