Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел сегодня, 26 июля, очередное заседание правительства республики. Заседание прошло в новом здании правительства Таджикистана. Это здание, расположенное рядом с гостиницей «Таджикистан», строилось для Налогового комитета, однако позже было принято решение, что здесь будет заседать правительство республики.

В начале заседания был заслушан доклад президента республики Эмомали Рахмона «Об итогах социально-экономического развития Республики Таджикистан в первом полугодии 2017 года», сообщает пресс-служба главы государства.

Было отмечено, что за шесть месяцев текущего года, несмотря на влияние внешних факторов, объем ВВП составил 24023,0 млн. сомони, тем роста ВВП составил 106%, доходная статья госбюджета выполнена на 99,5%, в бюджет поступило 9292,8 млн. сомони.

Президент отметил о недостаточном использования существующего потенциала для реализации Национальной стратегии развития на 2030 год и Среднесрочной Программы развития РТ на 2016-2020 годы.

Члены правительства отправили на обсуждение Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли закон РТ о внесении поправок в закон «О госбюджете РТ на 2017 год», выводы правительства относительно проекта Конституционного закона о внесении поправок в Конституционный закон «О Горно-Бадахшанской автономной области» и законопроект о внесении изменений и дополнений в закон «Об образовании для взрослых».

Эмомали Рахмон поручил руководителям всех министерств и ведомств безотлагательно начать подготовку к предстоящему зимнему периоду, используя для этого все существующие возможности, отмечает пресс-служба президента РТ.

Также он поручил ответственным лицам принять меры по неукоснительному соблюдению закона «Об упорядочении народных традиций, торжеств и обрядов», и меры по подготовке к возможным угрозам стихийных бедствий.