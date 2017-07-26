Минюст Таджикистана подготовил каталог имен для новорожденных детей, рожденный в семье представителей титульной нации. В нем шесть тысяч имен. Именно этими именами, а не иными, родители новорожденных обязаны называть своих детей, заявил журналистам заместитель министра юстиции республики Хаким Мирсайзод.

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«Каталог будет предоставляться родителям, когда они приходят в органы ЗАГС для получения свидетельств о рождении своих детей, и они должны выбрать своему ребенку национальное имя согласно каталогу», - уточнил он.

Если же родители не согласны называть своих детей именами из каталога, говорит представитель Минюста, то они должны обратиться с предложением назвать иным именем ребенка в специальную комиссию, которая может разрешить, или не разрешить, по своему усмотрению, назвать ребенка именем, предложенным родителями младенца.

Кстати, для граждан другой национальности, проживающих в Таджикистане, сделаны исключения: им позволено выбирать любые имена для своих детей.

Примечательно, что власти ранее сообщали, что в каталоге будет три тысячи имен, соответствующих таджикским корням, а теперь их число увеличили вдвое.

Поправки в закон «О государственной регистрации актов гражданского состояния», инициированные правительством, были одобрены депутатами нижней палаты парламента Таджикистана еще 13 января прошлого года.

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Поправки, по мнению их инициаторов,  направлены на то, чтобы урегулировать в стране процесс выбора имен для новорожденных детей со стороны их родителей-таджиков.

Ранее министр юстиции Таджикистана Рустам Шохмурод отмечал, что в стране будет запрещено давать ребенку имя, «унижающее честь и достоинство человека». В качестве примера он назвал такие имена, как Санг (Камень), Сафол (Керамика), Зог (Ворона), Гург (Волк) и прочее.

Поправки также направлены на упорядочение названий имен, отчеств и фамилий граждан страны. «Сейчас этот процесс пущен на самотек. При смене фамилий, наши граждане часто ставят себе такие имена согласно национальным традициям, что трудно понять, где у человека имя, где отчество, где фамилия», - отметил тогда министр.