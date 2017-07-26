Минюст Таджикистана подготовил каталог имен для новорожденных детей, рожденный в семье представителей титульной нации. В нем шесть тысяч имен. Именно этими именами, а не иными, родители новорожденных обязаны называть своих детей, заявил журналистам заместитель министра юстиции республики Хаким Мирсайзод.

«Каталог будет предоставляться родителям, когда они приходят в органы ЗАГС для получения свидетельств о рождении своих детей, и они должны выбрать своему ребенку национальное имя согласно каталогу», - уточнил он.

Если же родители не согласны называть своих детей именами из каталога, говорит представитель Минюста, то они должны обратиться с предложением назвать иным именем ребенка в специальную комиссию, которая может разрешить, или не разрешить, по своему усмотрению, назвать ребенка именем, предложенным родителями младенца.

Кстати, для граждан другой национальности, проживающих в Таджикистане, сделаны исключения: им позволено выбирать любые имена для своих детей.

Примечательно, что власти ранее сообщали, что в каталоге будет три тысячи имен, соответствующих таджикским корням, а теперь их число увеличили вдвое.

Поправки в закон «О государственной регистрации актов гражданского состояния», инициированные правительством, были одобрены депутатами нижней палаты парламента Таджикистана еще 13 января прошлого года.

Поправки, по мнению их инициаторов, направлены на то, чтобы урегулировать в стране процесс выбора имен для новорожденных детей со стороны их родителей-таджиков.

Ранее министр юстиции Таджикистана Рустам Шохмурод отмечал, что в стране будет запрещено давать ребенку имя, «унижающее честь и достоинство человека». В качестве примера он назвал такие имена, как Санг (Камень), Сафол (Керамика), Зог (Ворона), Гург (Волк) и прочее.

Поправки также направлены на упорядочение названий имен, отчеств и фамилий граждан страны. «Сейчас этот процесс пущен на самотек. При смене фамилий, наши граждане часто ставят себе такие имена согласно национальным традициям, что трудно понять, где у человека имя, где отчество, где фамилия», - отметил тогда министр.