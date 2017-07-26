Компания Apple запустила в России бессрочную программу trade-in, по условиям которой старые телефоны iPhone можно обменять на новые с доплатой. Программа не распространяется на компьютеры и планшеты Apple, пищет газета Ведомости.

Партнерами Apple по trade-in стали сети «Связной», «М.видео» и re:Store.

По trade-in Apple принимает купленные в России iPhone 4, 4s, 5, 5s, 6/6 Plus, 6s/6s Plus, 7/7 Plus и SE в хорошем состоянии, следует из описания программы.

В «Связном» газете «Ведомости» сообщили, что программа уже запущена: обменять старый телефон на новый с доплатой пока можно в 100 торговых точках сети. В августе такая возможность появится во всех магазинах «Связной». По словам представителя компании, программа будет бессрочной.

Сеть re:Store также начала обмен телефонов, но пока планируется продолжать программу только до середины августа 2017 года. Потом она может стать бессрочной. В «М.видео» сообщили, что компания согласовывает условия программы с Apple.

Обменять на новые можно модели от iPhone 4 и старше в хорошем состоянии. В re:Store сообщили, что размер скидки на новый телефон может составить до 30 процентов.

Издание отмечает, что по расчетам гендиректора Telecomdaily Дениса Кускова, trade-in может повысить продажи Apple в России до 10%. Такая программа – хороший способ привлечения внимания к продукции бренда и повышению лояльности его постоянных покупателей.

Кусков отмечает, что масштабных программ обмена старой электроники и, в частности, смартфонов на российском рынке еще никто не проводил. Успех Apple зависит от того, насколько велики будут скидки: в противном случае пользователю будет проще продать подержанный аппарат, например, на Avito, рассуждает он.

По данным Ведомостей, главный конкурент Apple – Samsung проводит ограниченные по времени акции по обмену старых смартфонов на новые. Например, на прошлой неделе такую акцию он запустил в партнерстве с «М.видео». К обмену принимаются семь моделей смартфонов Samsung, включая прошлогодние флагманы Galaxy S7 и S7 edge. Также поменять на новые аппараты Samsung можно будет iPhone, начиная с модели 5s. Планирует ли Samsung вводить в России постоянную программу trade-in, его представитель не комментирует.