Очередной 63-й песенный конкурс «Евровидение-2018» пройдет в Лиссабоне. Об этом говорится в опубликованном в официальном Twitter презентационном ролике, который посвящен предстоящему мероприятию.

Также определены даты конкурса. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй полуфинал — 10 мая, финал — 12 мая.

На конкурсе «Евровидение-2017», который прошел в Киеве в мае текущего года, победителем стал представитель Португалии Салвадор Собрал, исполнивший песню Amar pelos dois («Любить за двух»). По итогам голосования жюри и зрителей он набрал 758 голосов.