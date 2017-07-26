В Центральную избирательную комиссию Кыргызстана поступило еще одно заявление от очередного кандидата пенсионного возраста, который желает побороться за пост главы Кыргызской Республики, пишет КирТАГ.

«Поступило заявление от гражданина Калмамата Мактымбаева о самовыдвижении кандидатом на должность президента Кыргызской Республики. Ему 65 лет, пенсионер», - сообщает Центризбирком.



Отметим, по последним данным число лиц желающих баллотироваться на пост главы государства достигло 39 человек.

Издание отмечает, что в списке самовыдвиженцев, в частности, трое безработных и столько же пенсионеров.



Как уже сообщалось, официальная регистрация кандидатов завершается 31 августа текущего года, то есть не позднее, чем за 45 календарных дней до даты выборов главы государства.

В соответствии с Конституцией КР, президентом Кыргызской Республики может быть избран гражданин Кыргызской Республики не моложе 35 лет и не старше 70 лет, владеющий государственным языком и проживающий в республике в совокупности не менее 15 лет.

Кандидатом в президенты Кыргызской Республики может быть зарегистрировано лицо, собравшее не менее 30 тыс. подписей избирателей. Сумма избирательного залога кандидата в президенты составляет 1 млн сомов.

Агитационная кампания кандидатов начнется 10 сентября и закончится 13 октября.

Выборы президента Кыргызстана назначены на 15 октября текущего года.

