В США ведут «кампанию по дезинформации» в отношении Москвы, выпустив видеосюжеты о поставках Россией оружия запрещенному в России движению «Талибан», заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в эфире радиостанции «Говорит Москва», пишет РБК.

«CNN в этой игре соответствующих американских структур — надежный инструмент пропаганды», — сказала она. Она также напомнила, что Москва ранее неоднократно опровергала эти обвинения.



На видеороликах, которые продемонстрировал телеканал CNN, группа боевиков движения «Талибан», действующих в районе Герата, продемонстрировала оружие, захваченное у соперничающей группировки, а один из руководителей этой группы заявил, что оружие было передано их соперникам «​русскими через Иран». Он также заявил, что «русские» снабдили их соперников оружием, чтобы бороться с запрещенной в России террористической группировкой ИГ, однако те его используют не по назначению.



Представитель другой группировки, действующей в другом районе Афганистана, заявил телеканалу, что его группа получает российское оружие через границу с Таджикистаном. «Эти пистолеты попали к нам недавно. Они сделаны в России и очень хороши», — сказал он.

«Видеоролики не являются неопровержимым доказательством поставок оружия талибам, которые Москва категорически отрицает. ​Тем не менее они представляют собой одно из первых свидетельств существования потока оружия из Москвы, которыми афганское и американское правительства глубоко обеспокоены», — отмечало CNN в описании сюжета на сайте телеканала.



Кроме того, телеканал цитирует представителей правительства Афганистана, которые утверждают, что Москва стоит за поставками оружия талибам.



Россия ранее неоднократно отвергала свою причастность к поставкам оружия талибам. Об этом говорил глава МИДа Сергей Лавров, который называл эти обвинения «непрофессиональными», а также спецпредставитель президента и глава профильного департамента МИДа Замир Кабулов, который заявил, что подобные обвинения призваны оправдать провал американских военных и политиков в афганской кампании.

Исламистское движение «Талибан» зародилось в Афганистане среди пуштунов в 1994 году и признано террористической организацией Советом Безопасности ООН в 2003​ году.



По оценкам армии США, в настоящее время американцы контролируют менее 60% Афганистана. При этом примерно на половине подконтрольной им территории регулярно возникают очаги сопротивления со стороны повстанцев, которые стремятся вернуть на территорию законы шариата, сообщал Reuters. Представители движения «Талибан» также говорили агентству, что на постоянной основе контактировали с Москвой с 2007 года, однако пояснили, что это участие не выходило за пределы «моральной и политической поддержки».