В Душанбе прошел форум «Инновационная система управления водными ресурсами в целях устойчивого развития».

В рамках проекта Агентства США по международному развитию (USAID) по местному управлению было установлено 17 систем снабжения питьевой водой в Таджикистане, которые обеспечивают чистой питьевой водой около 42 тыс. человек. Об этом упомянула Посол США Элизабет Миллард в своей вступительной речи на форуме «Инновационная система управления водными ресурсами в целях устойчивого развития».

Мероприятие прошло под председательством первого заместителя Министра энергетики и водных ресурсов Султона Рахимзода. В нем приняли участие представители ряда министерств и управлений, органов исполнительной власти и местного самоуправления, операторы сферы услуг, бизнеса и партнеры проекта.

Главное внимание на форуме было направлено на улучшение качества и управления службами по снабжению питьевой водой в Таджикистане. Более 60 участников форума обсудили текущее состояние снабжения питьевой водой в сельских районах Таджикистана и определили пути расширения доступа к питьевой воде посредством инвестиций и улучшения системы управления.

Элизабет Миллард также отметила, что за последние 25 лет Посольство США в Душанбе предоставило более 1,8 млрд. долл. США на программы по содействию укрепления безопасности, демократических институтов, социального сектора и экономического роста в Республике Таджикистан.

Представитель Министерства финансов Зарина Холикова озвучила рекомендации и предложения своего ведомства по обсуждаемому вопросу. Они заключаются в реализации дальнейших мер по демонополизацию услуг, развитию конкуренции в секторе питьевого водоснабжения, особенно в сельской местности, что будет способствовать вовлечению на рынок услуг различных собственников, в том числе и частных инвесторов. Минфин также рекомендовал внедрение водосберегающих технологий, снижение эксплуатационных затрат и потерь воды в сфере водопользования, оснащение водохозяйственных систем современными системами водоизмерения. Государственному унитарному предприятию «Ходжагии манзилию комунали» (ХМК) рекомендовано разработать предложения по улучшению практики налогообложения в секторе ЖКХ.

Asia-Plus

Руководитель проекта USAID по местному управлению Даниел Шербан рассказал о разработке моделей устойчивости финансирования для оказания услуг в сфере водоснабжения населения с учетом местных особенностей Таджикистана.

Представитель ЕБРР Акмал Эркаев проинформировал участников об опыте банка в водном секторе Таджикистана и других стран Центральной Азии. Он отметил, что общий портфель проектов ЕБРР в водном секторе Таджикистана составляет 37 млн евро.

По мнению ЕБРР, основные проблемы водного сектора Таджикистана на сегодняшний день отмечаются в следующем: это - высокий уровень износа активов, отсутствие инфраструктурной базы данных, отсутствие автоматизированной системы учета (бухучет, биллинг), тарифная методология, применение и уровень тарифов, четкое разграничение уровней оператора, контрольного органа и органа, который отвечает за политику, невозвратная (дебиторская и кредиторская) задолженность, налоговое бремя и учет потерь воды (технические и финансовые потери), квалификация и численность штата предприятий.

Asia-Plus

В конце форума участники подготовили проект резолюции с рекомендациями о путях улучшения управления водными ресурсами в сельских районах. Этот документ будет направлен на утверждение в Исполнительный аппарат президента РТ.

Данное мероприятие проходило в рамках проекта USAID по местному управлению, который ведет свою деятельность в 10 районах и 20 городах в целях улучшения качества местного самоуправления и предоставления услуг (особенно в снабжении чистой питьевой водой). Проект также содействует расширению участия граждан в принятии решений на местном уровне.

По данным открытых источников, Таджикистан за последние десять лет для решения проблем доступа к воде потратил 250 миллионов долларов.

Хотя, по оценке ООН, в 2005 году наша страна для полного обеспечения своих граждан водой нуждалась в одном миллиарде долларов.

На территории Таджикистана расположены 60 процентов запасов воды Центральной Азии, но финансовое положение не позволяет стране развить свои структурные базы и использовать водные ресурсы для экономического развития.