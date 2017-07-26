Работы по поставкам оборудования и техники для прокладки таджикского участка газопровода Туркменистан-Китай начались. Прокладку данного участка планируется завершить в течение ближайших двух лет.

Дочернее предприятие CNPC (Китайская национальная нефтегазовая корпорация), которая занимается вопросами реализации проекта на территории Таджикистана, уже начала свою деятельность, - сообщил министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода в среду на пресс-конференции в Душанбе.

«Они полностью завершили дизайн трубопровода, на данный момент занимаются подготовительными работами, начался завоз оборудования и техники для строительства тоннелей», - сказал он.

По словам министра, в рамках проекта должно быть построено большое количество тоннелей, что усложняет его осуществление.

Он отметил, что межправительственное о прокладке газопровода из Туркменистана в Китай по территории Таджикистана было подписано в сентябре 2013 года. Проект должны были реализовать в течение двух лет.

Однако, подчеркнул он, реализация проекта откладывалась в связи с некоторыми нерешенными вопросами. «Разработка проекта и организация работ по его реализации осуществлялось не нами, а китайской стороной. На сегодня все вопросы решены. Уверен, что проект будет реализован», - сказал министр.

Напомним, в марте 2014 года было подписано соглашение между China National Petroleum Corporation (CNPC) и ОАО «Таджиктрансгаз» о создании совместного предприятия по строительству и эксплуатации газопровода Trans-Tajik Gas Pipeline Company Ltd.

Церемония начала строительства таджикского участка состоялась в сентябре 2014 года. Однако реализация проекта так и не началась.

На территории Таджикистана трасса будет идти из Узбекистана, и проходить от Турсунзадевского района, Гиссара, Шахринава, через Рудаки, Вахдат, Файзабад, Нурабад, Раштский район, Таджикабад и Джиргаталь – до границы Кыргызстана.

Протяженность данного газопровода по территории Таджикистана составит более 400 км, его намерены сдать в эксплуатацию в конце будущего года.

Ожидается, что по данному газопроводу ежегодно из Туркменистана в Китай будет поставляться 25-30 млрд. куб. метров природного газа. Реализация этого проекта позволит привлечь более $3 млрд. прямых инвестиций Китая в экономику Таджикистана.

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