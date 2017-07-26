Имам-хатибам мечетей Душанбе рекомендовали наряду с усовершенствованием своих знаний в сфере религии, изучить работу на компьютере, и научиться пользоваться интернетом.

Такие рекомендации были озвучены на прошедшем в Исламском центре Таджикистана семинаре «Профилактика экстремизма в социальных сетях», сообщает официальный сайт Исламского центра Таджикистана.

Знания компьютерных технологий и навыки работы в сети, по мнению организаторов семинара, поможет таджикским муллам противостоять пропаганде терроризма и экстремизма посредством социальных сетей.

Участников семинара призвали активизировать работу среди молодежи по поводу разъяснения пагубных последствий присоединения в ряды террористических организаций, воюющих против конституционных строев в Ираке и Сирии.

В работе семинара приняли участие имам-хатибы всех мечетей города Душанбе, эксперты, представители Центра по изучению ислама при президенте Таджикистана, Комитета по делам религии.

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