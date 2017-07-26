Проблемы, связанные с уличной торговлей в столице, решаются поэтапно, без резких мер. Об этом сообщил журналистам первый зампредседателя города Душанбе Махмадсаид Зубайдзода.

«Мы стараемся навести порядок с уличной торговлей вокруг рынков, торговых точек, в оживленных местах. Но это требует определенного времени», - завил 25 июля на пресс-конференции первый заместитель мэра Душанбе Махмадсаид Зубайдзода.

По словам Зубайдзода, в большинстве своем уличной торговлей занимаются женщины из малообеспеченных семей, которые не в состоянии открыть для себя магазин или арендовать постоянное место на рынке.

«Нужно относиться с пониманием к этим людям. Мы стараемся помочь им, предлагаем даже продавать продукцию на рынках без оплаты за место, но не все соглашаются с нами, считая, что так им удается быстрее реализовать свой товар. Конечно, можно жестко пресечь эти действия, но мы стараемся решить проблему спокойно, шаг за шагом. Очень важно, чтобы любые наши действия были без насилия», - заявил первый зампред города.