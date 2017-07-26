Французская компания Hydrokarst выразила заинтересованность в работе в энергетическом секторе Таджикистана. В частности, она может взяться за очистку Нурекского и Кайраккумского водохранилищ.

С визитом в Таджикистан сегодня прибыл коммерческий менеджер гидрокомпании Hydrokarst gpoupe Джереми Брунет Манкуат. Цель его визита - изучение энергетического потенциала республики Таджикистана, а также возможность участия тендерах и реконструкция гидротехнических объектов.

По его словам, компания Hydrokarst рассматривает вопрос об участии в тендере по реконструкции Нурекской и Кайраккумской ГЭС. В работе по второй ГЭС может принять участие и другая компания - украинская.

«Мы способны провести подводные проверки. Есть новейшие оборудования и операторы, которые могут без выброса воды очистить осадочные отложения в водохранилищах. Это выгодно, поскольку в данном случае не будет потери электроэнергии во время очищения водохранилища», - отметил Брунет, отвечая на вопрос об их функции в реконструкции Нурекской ГЭС.

По его словам, в течение двухдневного визита запланированы встречи с руководством Министерства энергетики и водных ресурсов, госэнергохолдинга «Барки точик», а также с международными финансовыми институтами.

«Мы ждем от профильных энергетических ведомств Таджикистана предложения, в чем может наша компания быть необходимой для этой страны. От этого нашего визита зависит наша дальнейшая работа в Таджикистане», - отметил Брунет.

Французская компания Hydrokarst создана в 1977 году, и имеет 240 сотрудников по всему миру. В 2015 году оборот компании составил 45 млн евро.

В ее компетенции - подводные работы на глубине до 150 метров, которые выполняют подводники-ныряльщики, и свыше 150 метров – с помощью роботов.

В том числе они проводят подводное обследование, удаление заторов и осадочных отложений, гидромеханические работы, реконструкцию и строительно-монтажные работы, стабилизацию и укрепление структуры, покраску и облицовку.

Брунет отметил, что когда они реализовывают проекты на местах, как правило, используют местных сотрудников, которые будут проходить специальное переобучение.