Страны Центральной Азии ведут работы по восстановлению единой электроэнергетической системы региона. Так, возможность соединения электроэнергетических линий Таджикистана с энергосистемой Узбекистана уже полностью изучена.

«Определенные работы по соединению энергосистем наших стран уже проведены», - сообщил министр энергетики водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода во вторник на пресс-конференции в Душанбе.

Он отметил, что у Таджикистана существуют технические возможности для поставок электроэнергии в летний период года в Узбекистан, Туркменистан и Казахстан. «Если наши соседи захотят в летнее время получить сравнительно дешевую электроэнергию, они могут соединиться с нашей энергосистемой по существующим линиям электропередачи. Мы можем восстановить поставки по этим линиям, которые простаивали в течение долгих лет», - сказал министр.

Усмонзода подчеркнул, что возможность соединения электроэнергетических линий Таджикистана с энергосистемой Узбекистана полностью изучена специалистами «Барки точик». Он отметил, что Таджикистан полностью готов к соединению от подстанции Регар до подстанций на территории Узбекистана.

По словам первого заместителя главы ОАХК «Барки точик» Махмадумар Асодоза, работы по восстановлению энергосистем Таджикистана и Узбекистана оживились в прошлом году после улучшения отношений между двумя странами. Он отметил, что две страны в прежние годы соединяли высоковольтные линии электропередачи 500 и 220 киловольт (ЛЭП 500 кВ и ЛЭП 220 кВ). «Мы ознакомились с состоянием линий электропередачи на нашей территории и устранили недостатки, которые были выявлены», - сказал представитель «Барки точик».

Он подчеркнул, что за последние месяцы в энергохолдинг поступили предложения со стороны Узбекистана относительно двухсторонней проверки линии электропередачи.

Асозода отметил, что к соединению готовы ЛЭП 500 кВ от подстанции Регар, а также четыре линии 220 киловольт на севере республики. Более того, по его словам, две из них находятся под постоянным охранным напряжением.

Асозода добавил, что в случае подписания соответствующего соглашения «Барки точик» готов приступить к поставкам электроэнергии в Узбекистан по данным линиям в летнее время года.

Таджикистан после выхода Узбекистана в 2009 году из единого энергетического кольца автоматически был отрезан от сетей других стран региона. Республика столкнулась с острой нехваткой электроэнергии в осенне-зимнем периоде. Однако после ввода в эксплуатацию новых мощностей в настоящее время Таджикистан фактически обеспечивает себя электроэнергией в полном объеме круглогодично.

Более того, республика располагает большим потенциалом выпуска электроэнергии в летнем периоде. Однако в связи с отсутствием рынка сбыта на гидроэнергетических станциях вынуждены производить холостой сброс воды. Лишь в небольших объемах электроэнергия из-за недостаточной пропускной способности линии электропередачи экспортируется в Афганистан.

Формирование региональной энергосистемы, включающей Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан и Южный Казахстан, как Объединенной энергетической системы Центральной Азии (ОЭС ЦА) было завершено к 1991 году. Она включала 83 электростанции общей мощностью 25 тысяч МВт. Энергетический режим работы ОЭС ЦА осуществлялся с учетом обеспечения контрактных и договорных перетоков электроэнергии между энергосистемами государств Центральной Азии.