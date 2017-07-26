На севере Таджикистана зарегистрировано 230 преступлений экстремистского и террористического характера, сообщил на пресс-конференции по итогам первого полугодия прокурор Согдийской области Хабибулло Вохидов.

По его словам, за аналогичный период 2016 года на территории области было зарегистрировано всего 330 преступлений экстремистского и террористического характера.

По словам прокурора, за данный период было расследовано всего 178 уголовных дел в отношении 248 жителей области, связанных с преступлениями экстремистского и террористического характера и 67 уголовных дел в отношении 97 человек были отправлены в суды.

Хабибулло Вохидов также отметил, что в религиозных учреждениях зарубежных стран из числа жителей Согдийской области обучались 715 человек. На сегодня там остаются еще 52 жителя области, которые продолжают обучение.

«Из числа жителей Согдийской области, участвующих в вооруженных действиях в других государствах, был возвращен один человек, это житель Аштского района. В прошлом году были возвращены 5 человек», - отметил Вохидов.