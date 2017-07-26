В городе Душанбе остро не хватает лифтеров и запчастей к лифтам. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый зампред города Душанбе Махмадсаид Зубайдзода.
- Большинство лифтов, действующих в старых многоэтажках, уже изношены, и нуждаются в капитальном ремонте. К тому же не хватает опытных специалистов к этим лифтам, изготовленным в 70-е годы в Узбекистане и Белоруссии. Раньше у нас были два ведущих специалиста-лифтера – Петров и Ринат. Петров уехал в Россию, Ринат остался, — сообщил Махмадсаид Зубайдзода.
По словам чиновника, сейчас в Душанбе действует предприятие «Лифттаъмир», но оно не в состоянии держать в исправности старые лифты.
- Восстанавливать старые лифты не целесообразно. Те марки сейчас уже не выпускают, нет к ним и запчастей. Сейчас мы ведем переговоры с зарубежными производителями о замене старых лифтов новыми. Шахты уже имеются, расходов на установку уйдет не очень много – от 6 до 12 тысяч долларов на один лифт. Также мы будем готовить специалистов по лифтам при ЖЭУ и ДЭУ, чтобы содержать их в исправности, - рассказал Зубайдзода.
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интересно7 часов назад
может этот Ринат все таки ученик нашего соотечественника по именни Зухуршо.
Барзу7 часов назад
Господин Зубайдзода, заметьте у себя в записной книжке по закону ЖЭУ не существуют. Закон действует аж с 2009 г., пора бы полистать....
Komil8 часов назад
Да действительно, лифты не работают в городе. Как же трудно подняться инвалидам, старикам, беременным женщинам на высотных этажах. Помню, как то с трудом спускали с 7 этажа больную бабушку….
ЖЭУ деньги собирает за коммуналку, ой как вовремя, вот расходовать не умеет целесообразно, или в чьи -то карманах идут эти денушки? Лифты не чинят, подвали не ремонтируют, крыши тоже……..