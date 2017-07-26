В настоящее время население Душанбе составляет более 820 тысяч человек. Количество медработников в столице достигает почти 8 тысяч.

Об этом сегодня, на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя города Душанбе Махмадсаид Зубайдзода.

- В настоящее время за здоровьем жителей столицы, количество которых достигает 820 тысяч человек, следят 7 тысяч 902 медработника, из них 3 тыс.125 - врачи и 4 тыс. 777 – медработники среднего уровня, - сообщил Махмадсаид Зубайдзода.

По его словам, в Душанбе функционируют 10 амбулаторий, 64 отделений, в которых работают 592 семейных врачей и 1 тысяча 31 семейная медсестера.

В городских медучреждениях состоят на учете 968 участников ВОВ и лиц, приравненных к ним, в том числе 50 участников и инвалидов ВОВ, 540 воинов-интернационалистов, 205 спасателей-чернобыльцев и 173 других лиц.

- За период январь-март текущего года в Душанбе родились 3 тысячи 727 детей, что по сравнению с прошлым годом больше на 9 новорожденных. В то же время, зарегистрирована смерть 670 человек, в том числе 34 детей до 1 года, это на 5,1 процентов меньше, чем в прошлом году, - отметил Зубайдзода.