За три года до пуска энергетического проекта CASA-1000: еще ничего не сделано, но участники уже отсеялись… По сути, проект сужается до поставок таджикской электроэнергии в Пакистан.

«Ежегодно из-за задержки проекта страны-участницы теряют в совокупности более 500 миллионов долларов США», - заявил глава республики Эмомали Рахмон, раскритиковав ход реализации CASA-1000.

О проекте 6 июля в Душанбе во время саммита стран - участниц проекта говорили президенты Таджикистана и Афганистана Эмомали Рахмон и Мухаммад Ашраф Гани, премьер-министры Пакистана и Кыргызстана Наваз Шариф и Сооронбай Жээнбеков.

Таджикский лидер призвал не допускать дальнейшего замедления процесса реализации проекта, предложив наращивать совместные усилия по отдельным направлениям.

«Меняющиеся внешние и региональные условия, вызовы и угрозы современного мира требуют от нас действенных и решительных мер для скорейшего и полного завершения проекта», - отметил президент Таджикистана.

В связи с этим он предложил проводить на регулярной основе встречи официальных лиц, уполномоченных принимать решения. Также он предложил рассмотреть возможность проводить ежегодные встречи высокого уровня стран - участниц проекта.

Собственно о проекте

Для тех, кто вдруг впервые слышит об этом проекте, коротко сообщаем, что он предусматривает создание инфраструктуры для поставок излишков таджикской и кыргызской электроэнергии в Афганистан и Пакистан.

Официальный запуск строительства инфраструктуры CASA-1000 состоялся 11 мая прошлого года в Турсунзаде.

Для реализации проекта потребуется построить:

ЛЭП мощностью 500 кВ от подстанции «Датка» до Худжанда;

конвертерную подстанцию пропускной способностью 1 300 мВт в Сангтуде;

высоковольтную ЛЭП постоянного тока от Сангтуды до Кабула и Пешавара;

конвертерную подстанцию пропускной способностью 300 мВт в Кабуле (обеспечивающую импорт и экспорт электроэнергии);

конвертерную подстанцию пропускной способностью 1 300 мВт в Пешаваре.

На первом этапе – строительство высоковольтной линии электропередачи 500 кВт Датка (Кыргызстан) – Худжанд (Таджикистан) протяженностью 477 км, а затем ЛЭП Таджикистан – Афганистан – Пакистан (750 км).

Общая стоимость проекта составляет почти 1 миллиард долларов. Доля Афганистана - 354 млн долларов, Таджикистана - 314 млн, Кыргызстана - 233 млн, Пакистана - 209 млн долларов.

Проект спонсируют международные финансовые институты: Всемирный банк, Исламский банк развития, Европейский инвестиционный банк и Международная ассоциация развития.

Завершение строительства во всех странах намечается в 2020 году.

В настоящее время проводятся работы, связанные с выбором подрядчиков для реализации отдельных компонентов этого проекта. Эти работы планируется завершить к концу нынешнего года, после чего выбранные компании приступят непосредственно к строительству инфраструктурных объектов.

Зачем оно нам надо?

Проект CASA-1000, по идее, позволит Таджикистану продавать летний избыток электроэнергии, годовой объем которого оценивается в 5 млрд киловатт-часов.

«Производственные мощности гидроресурсов в Таджикистане составляют более 527 миллиардов киловатт-часов, из которых к настоящему времени освоены лишь 5%. В летнее время мы ежегодно фактически теряем около 5 млрд киловатт-часов, которые могли бы быть полезны другим странам. Кроме того, этот проект поможет стране добиться энергетической независимости, в которой мы так нуждаемся», - заявил на церемонии запуска проекта президент Таджикистана.

Особую важность проекта для страны Эмомали Рахмон отметил также во время своего последнего обращения к парламенту страны.

Лидеры-стран проекта на саммите CASA-1000. Душанбе, 2017 год. Asia-Plus

«Этот проект крайне необходим и важен для Таджикистана, он соединит нашу энергетическую систему с другими странами и позволит экспортировать летние избытки электроэнергии, которые ежегодно составляют 5 миллиардов кВт∙ч. За счет этих поставок наша страна будет получать $250 миллионов в качестве дохода в бюджет», - сказал он.

В таджикских энергетических ведомствах уверяют, что экспорт электроэнергии по линии CASA-1000 будет осуществляться исключительно за счет избытка электричества в летнее время. Он не повлияет на объемы выработки зимой и не приведет к усугублению дефицита электроэнергии. Доходы, полученные за счет продажи электроэнергии по линии CASA-1000, планируется инвестировать в мероприятия по предотвращению дефицита электричества в зимний период.

Кому еще оно нужно?

Одной из наиболее заинтересованных сторон в быстрейшей реализации проекта является Пакистан, так как он может получить большую часть экспортируемого электричества.

Пакистан не в состоянии удовлетворить потребности своих граждан в электроэнергии, особенно в период знойного лета. Все это приводит к частым отключениям, наносящим ущерб промышленному производству, что иногда может стать причиной закрытия малых предприятий и сокращения рабочих мест. Кроме этого, миллионы людей здесь продолжают жить и вовсе без электроэнергии.

Пакистан продолжал продвигать проект CASA-1000, несмотря на ноты протеста некоторых соседей Таджикистана. Например, Ташкент взамен проекта закупок электроэнергии из Таджикистана предложил Пакистану поощрение в виде строительства трех гидроэлектростанций мощностью 1315 мегаватт на реке Сват, в строительстве которых могли бы участвовать Узбекистан и другие страны, находящиеся в низовьях реки. Пакистан ничего не ответил.

Кто на нем заработает?

Что важно отметить. Пакистан станет фактически единственным покупателем электроэнергии CASA.

На прошедшем в мае прошлого года в Душанбе круглом столе «CASA-1000 и перспективы развития регионального сотрудничества» министр энергетики и водообеспечения Афганистана Али Ахмад Усмони заявил, что его страна решила не получать электричество посредством линии CASA-1000, а будет только транзитной страной.

Усмони отметил, что для обеспечения потребностей в электроэнергии Афганистан планирует строить собственные ГЭС.

«Если мы будем использовать электроэнергию по проекту CASA-1000, то в течение долгих лет мы будем находиться в энергетической зависимости от стран Центральной Азии. Это в то время как у нас есть гидроэнергетические ресурсы и инвестиции. Сейчас Кабул разработал стратегию по достижению энергетической независимости», - сказал афганский министр.

Кроме того, он объяснил, что для того, чтобы получать электроэнергию посредством этой высоковольтной линии, необходимо было бы установить конвертер для преобразования постоянного тока в переменный. «А это дорогостоящее оборудование, что, соответственно, отразилось бы на общей стоимости проекта».

Таким образом, как и предполагали изначально некоторые эксперты, Афганистан отсеялся уже на начальном этапе проекта, предпочтя выполнять транзитную роль, за что, естественно, получать неплохие прибыли…

Кому проект не нужен вовсе?

Не испытывают особых иллюзий относительно перспектив проекта CASA-1000 и в Кыргызстане. Более того, некоторые кыргызские эксперты считают, что этот проект несет целый ряд серьезных экономических и энергетических рисков для стран Центральной Азии.

Эксперт по энергетике из Кыргызстана Зульфия Марат полагает, что проект может стать препятствием к восстановлению нормального функционирования энергокольца Центральной Азии. Она отмечает, что в проекте CASA-1000 Кыргызстану фактически отводится роль своеобразного «запасного игрока» на подхвате у Таджикистана.

«В отличие от Кыргызстана, в Таджикистане после распада СССР были введены значительные энергомощности и построены новые ГЭС. Кыргызстану придется договариваться по вопросам экспорта электроэнергии с Таджикистаном – это единственная возможность обеспечить поставки кыргызской электроэнергии в страны Южной Азии», - отмечает эксперт.

Зульфия Марат подчеркивает, что Кыргызстан в последние годы импортирует до 200 млн кВт∙ч «летней» электроэнергии из Таджикистана.

«Кыргызстан может использовать свои сезонные излишки не для экспорта, а для выгодных взаимозачетных поставок электричества в соседние страны, что частично происходит сейчас. Не менее важная задача для Кыргызстана – развитие собственного производства в рамках Евразийского союза. Следовательно, в будущем стране понадобятся дополнительные объемы электроэнергии, особенно если не будут введены новые энергомощности», - говорит она.

Проблема в том, отмечает эксперт, что в начале 2016 года Бишкек денонсировал соглашение с Россией по строительству Верхне-Нарынского каскада ГЭС. «Это был поспешный шаг, так как в реальности трудно ожидать в ближайшее время энергоинвестиций от других стран. В этих условиях экспортировать электроэнергию в рамках проекта CASA-1000 Кыргызстану при всем желании будет сложно», - считает Зульфия Марат.

Эксперт подчеркивает, что, несмотря на ввод новых мощностей, в последние годы Таджикистан также испытывает сезонный дефицит электроэнергии. «Если летом имеются излишки электроэнергии, то зимой в стране сложилась постоянная практика «веерных» отключений электроэнергии, что препятствует развитию национальной экономики. Международные обязательства по экспорту электроэнергии в определенных объемах при дефиците электроэнергии на внутреннем рынке могут привести к тому, что потребители в Кыргызстане и Таджикистане будут лишены доступа к такому стратегически важному ресурсу. Это может спровоцировать социальную напряженность. Особенно учитывая негативное влияние мирового экономического кризиса последних лет на экономики Кыргызстана и Таджикистана», - уверена Марат.

Эксперт по энергетике из Кыргызстана Марат Мусуралиев ставит под сомнение жизнеспособность проекта CASA из-за его рисков.

«Насколько известно, и Азиатский банк развития решил уклониться от кредитов на его реализацию; надо полагать, с учетом рисков, связанных со странами, на территории которых ежегодно происходят тысячи терактов и гибнет огромное количество людей», - подчеркнул Мусуралиев.

Осталось их в итоге двое…

Изначально АБР, наряду с Всемирным банком и Исламским банком развития, рассматривался в качестве одного из основных инвесторов проекта CASA-1000. АБР намеревался финансировать 40% всех расходов проекта. Однако в 2012 году этот банк стал воздерживаться от участия в мероприятиях по вопросам реализации проекта. Летом 2013 года АБР принял окончательное решение отказаться от участия в проекте. Данное решение, сообщалось тогда, продиктовано угрозами безопасности в Афганистане.

Таким образом, после ввода в действие линии CASA-1000, если ее, конечно, возможно будет проложить через неспокойный Афганистан, по сути, участниками проекта остаются только две страны: Таджикистан – в качестве экспортера электроэнергии и Пакистан – единственный ее потенциальный покупатель…