По данным за первую половину 2017 года, в российских тюрьмах отбывают наказание 29 397 иностранцев. Соответствующую информацию RT предоставили во ФСИН. Более 90% иностранных заключённых сидят за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Почему иностранцы нарушают российское законодательство и граждане каких стран делают это чаще других — в материале RT.

В российских тюрьмах, по данным за первые шесть месяцев 2017 года, отбывают наказание 29 397 иностранных граждан. Об этом RT рассказали в Федеральной службе исполнения наказаний.

В 2016 году в исправительных учреждениях России содержались 29 822 выходца из-за рубежа, тогда как в 2015 году — 28 714 человек.

По информации ведомства, более 90% иностранных заключённых осуждены по обвинению в тяжких и особо тяжких преступлениях, таких как незаконный оборот наркотиков, убийство, разбой, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование и грабёж.

Мошенники из США и ЕС

По данным за первую половину 2017 года, в российских тюрьмах отбывают наказание 12 граждан США. В 2016 году в местах лишения свободы находились семь американцев. В 2015 году — четыре человека.

Осуждённые из США чаще всего сидят за изнасилование, разбой, мошенничество, вымогательство, а также за незаконные изготовление, хранение и оборот наркотиков.

Согласно информации за первую половину года, в российских тюрьмах находятся 97 граждан стран Евросоюза. В 2016 году таких преступников было 143, в 2015-м — 118 человек.

К уголовному наказанию выходцев из стран ЕС чаще всего привлекают за убийство, кражу, грабёж, мошенничество, хранение и оборот наркотиков. Некоторые из заключённых осуждены за незаконный экспорт из России материалов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы для производства оружия массового поражения и военной техники.

Полномочный представитель адвокатской палаты ЕС в России Александр Трещёв отметил, что среди граждан стран Евросоюза преступниками чаще всего оказываются предприниматели.

«Они приезжают сюда проворачивать различные финансовые операции, обманывать других предпринимателей. Пытаются вербовать девушек, которых потом отправляют в европейские страны, отбирают у них паспорта и заставляют заниматься проституцией. Таких иностранцев сидит достаточно. За педофилию сидят. Одно время у нас было либеральное законодательство, и все европейские педофилы хлынули сюда. Поэтому и такие здесь тоже есть», — рассказал он.

Трещёв добавил, что уровень иностранной преступности напрямую зависит от миграционной политики государства. По его словам, в последнее время в России всё чаще фиксируются попытки коррумпировать Федеральную миграционную службу.

Глава Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов Алексей Лобарев подчеркнул, что условия содержания иностранных преступников не отличаются от тех, в которых находятся российские заключённые. По камерам людей распределяют в случайном порядке — независимо от их гражданства или владения языком.

Из СНГ за решётку

Среди стран СНГ на первом месте по количеству заключённых в России — Таджикистан. По данным за первые шесть месяцев 2017 года, 8002 гражданина этой страны отбывали наказание в российских тюрьмах. На втором месте находятся выходцы из Узбекистана — 6362 человека. Далее идут украинцы — 4761 человек и азербайджанцы — 2350 человек.

Фото РИА Новости

Президент Межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов признаёт, что граждане Узбекистана часто совершают преступления в России. Однако, по его мнению, многих узбеков могут просто оклеветать.

«На некоторых из них зачастую вешают преступления, — заявил он RT. — Я как раз еду в Истру, где недавно посадили пять граждан Узбекистана, которые якобы пытались изнасиловать бабушку. Ей 62 года, алкоголичка, живёт на улице. Она выпрашивала у них деньги на водку, а когда они отказались, пригрозила написать заявление об изнасиловании».

Граждане Украины, отбывающие наказание в исправительных учреждениях России, чаще всего привлекаются за кражу, грабежи и продажу наркотических веществ. Об этом RT рассказал судебный юрист украинской диаспоры в Москве Леонид Козак. Однако, по его словам, к такому способу заработка приезжие украинцы прибегают лишь в крайних случаях.

«Многие (украинцы. — RT) сталкиваются с проблемами трудоустройства и, к сожалению, вынуждены таким способом добывать деньги на пропитание. Это тоже надо учитывать», — объяснил он.

Отметим, что данные, предоставленные ФСИН, соотносятся с общей статистикой приезжающих на заработки в Россию мигрантов. Так, в 2016 году больше всего патентов на работу получили граждане Узбекистана — 925 948 человек (в 2015 году — 930 100). На втором месте работники из Таджикистана — 433 137 граждан этой страны работали в России (в 2015 году — 461 291). Третьи по количеству полученных в 2016 году патентов — украинцы. Разрешение оформили 171 237 человек, что на 20% меньше, чем в 2015 году (213 662).

По состоянию на 1 июля 2017 года в российских тюрьмах отбывают наказание 618 490 человек. Среди них — 48 385 женщин и 1594 несовершеннолетних. В целом количество заключённых снижается, так как вместо уголовного наказания всё чаще применяются альтернативные меры пресечения.