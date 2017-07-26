Причинами падение урожайности могут быть различные факторы – густые насаждения, пыльные бури, засуха, болезни растений и прочее. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил директор Агентства лесного хозяйства республики Азизулло Исматзода.

Для Таджикистана с его засушливым климатом и горным рельефом фисташка приобретает особое значение. Она как очень засухоустойчивая порода может расти там, где не могут выращиваться никакие другие плодовые деревья.

До недавнего прошлого во всех лесхозах фисташка выращивалась как лесная культура.

Одно фисташковое дерево дает примерно 5-7 кг урожая в условиях Центральной Азии.

Сбор фисташек в Таджикистане производится ручным способом с помощью населения на договорной основе.

В этом году ожидается сбор примерно 103 тонны фисташек.

Кроме того, в лесном хозяйстве Таджикистана занимаются сбором лекарственных трав, шиповника, боярышника и других. Это дает дополнительные доходы в бюджет.

Директор Агентства лесного хозяйства сообщил, что в первой половине 2017 года были посажены новые леса на площади 470 га, восстановлены леса на территории 964 га.

В рамках проекта, поддержанного немецким банком KFW в пилотных лесных хозяйствах Фархора, Ховалинга, Ванча и ГБАО образованы новые леса на площади 688 га и в них посажены около 750 тыс. различных деревьев, в их числе большое место занимают фисташки. Это дерево начнет давать урожай в 6-7-летнем возрасте, а через 10 лет может принести доход.

По данным других источников, средняя урожайность фисташников в Таджикистане составляет 70-80 кг/га, а это намного ниже, чем мировые показатели. По данным открытых источников в Иране, Греции США, Турции и других странах, которые культивируют данные породы, с 1 га насаждений в среднем собирают по 1-2 тонны фисташковых плодов.

Соседние с Таджикистаном страны – Афганистан и Кыргызстан входят в число 10 крупных производителей фисташек в мире.

Таджикистан ежегодно производит более 100 тонн фисташек, основная их доля приходится на лесные хозяйства. В фермерских хозяйствах выращивание фисташки из-за продолжительности периода роста и плодоношения, а это 10-15 лет, практически не пользуется спросом.

Цены на фисташки сегодня на базарах республики варьируется в зависимости от товарного вида доходит до 100 сомони за килограмм.