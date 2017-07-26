Солдат имеет право на свободу от насилия, «дедовщины», оскорблений, унижений и много чего другого. Наша новая инфографика для тех, кто уже начал служить в армии. Она поможет вам лучше понять свои права.
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