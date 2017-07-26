Таджикская модель Парвина Саидова разместила в Instagram свою фотографию в свадебном платье. Модель, однако, не пишет, состоялась ли уже ее свадьба, о которой говорилось ранее, или это просто образ из новой фотосессии.
Позже Парвина призналась Sputnik Таджикистан, что это не свадебная фотография. Очевидно, что девушка очень ждет этого важного события и мечтает поскорее надеть белое платье.
Ранее Парвина Саидова сообщила, что выходит замуж. Однако кто стал избранником модели - матери пятерых детей, она отвечать воздержалась.
На днях в сети был размещен новый клип таджикского продюсера и исполнителя Бехруза Зеварова «Это здорово», в котором снялась таджикская модель Парвина Саидова - та самая, которая скоро выходит замуж.
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Лора11 часов назад
Кошмар после просмотра клипа, тонны косметики у модели, художник похож на громилу какого-то и к чему образу певца шляпа?
Рокер11 часов назад
она за вашего главреда замуж выходит?
больно много про нее пишите
Anvar12 часов назад
все таки радиои озоди берет верх над АП, у них информация на более актуальную тематику, а не про Парвину Саидову в свадебном платье или моделей в куртачаканах.
Dia12 часов назад
А что это за статья ???!!!