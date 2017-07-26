Старая трасса сегодня находится под водой: это озеро образовалось 8 июля, когда на таджикскую территорию сошле оползень со стороны Афганистана

Движение транспорта по автодороге Душанбе – Куляб - Хорог - Кульма – Каракорум было восстановлено лишь через две недели после ее затопления: 8 июля со стороны Афганистана на таджикскую территорию сошел оползень, спровоцировавший наводнение в Дарвазе. Затопило поселки, люди остались без крова. Под воду ушла и автодорога, связывающая ГБАО со столицей. Восстановить движение по ней стоило немало времени и усилий. О том, как это было, в нашей фотоленте.

Пресс-служба администрации ГБАО 1 /17

Для скорейшего восстановления движения по этой трассе по поручению президента страны на прошлой неделе в Дарвазский район было направлено даже несколько единиц техники со стройплощадки Рогунской ГЭС.

Работа шла в три смени. Если затопленный участок дороги у кишлака Хостав удалось засыпать и восстановить за два дня, то для восстановления затопленного участка дороги между кишлаками Ширговад и Ёгед пришлось проводить неоднократные взрывные работы и завозить большой объем грунта и камней.

24 июля, через 15 дней после ЧС, совместными усилиями министерств дорожного хозяйства, обороны, комитета по ЧС и ГО страны, руководством области и района, российских военных и китайских дорожных строителей удалось восстановить передвижение по этой жизненно важной трассе, непосредственно соединяющей Таджикистан с Китаем.

Однако, это не та основная трасса, которая была ранее - она по-прежнему продолжает оставаться под водой. Вместо нее проложена новая, временная дорога: строители взорвали горную породу, освободили пространство, засыпали грунт. Появилась временная трасса. По ней в настоящее время и передвигаются автомобили.