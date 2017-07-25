В Кабуле 24 июля произошел очередной взрыв, в результате которого погибли не менее 35 человек. Смертник взорвал автомобиль рядом с автобусом, в котором ехали на работу госслужащие из министерства горнорудной промышленности, пишет Русская служба Би-Би-си.

Движение "Талибан" взяло на себя ответственность за взрыв. Судя по заявлению талибов, смертник совершил ошибку, так как, по словам талибов, он должен был взорвать автобус со служащими афганской разведки.

Почему талибы используют подрывников-самоубийц и в результате убивают сотни гражданских мирных жителей, хотя сами утверждают, что выступают от имени народа и защищают его?

Рекордный уровень

Согласно данным ООН, число подобных нападений в последнее время достигло рекордного уровня. За первые шесть месяцев 2017 года в Афганистане погибли 1662 гражданских лица - больше чем за тот же период в 2016 году. Число раненных исчисляется тысячами.

40%, то есть почти каждый второй, были убиты повстанцами, которые минируют дороги и отправляют в города своих подрывников-самоубийц.

Как говорит сотрудник службы Би-би-си на языке пушту Дауд Азами, у афганцев существует давняя традиция сражаться с любыми врагами, но смертники появились в стране лишь в 2005 году, после 15 лет практически беспрерывной войны.

Талибы сейчас воюют на два фронта - с правительственными войсками и боевиками ИГ GETTY IMAGES

Тактика эта была позаимствована у иракских повстанцев, говорит Азами, и долгое время не приветствовалась большинством талибов.

Но со временем талибы признали эту тактику эффективной для достижения своих целей.

Изначально подрывников-самоубийц посылали лишь к блокпостам или армейским базам, так как, по мнению талибов, эти люди в военной форме, во-первых, очевидные враги, а, во-вторых, служат неверным (то есть международной коалиции в их представлении).

Но сейчас такие нападения происходят на рынках, на главных улицах Кабула и других городов, и в результате гибнут люди, вообще не имеющие отношения к властям и силам безопасности.

Последний взрыв в Кабуле произошел в районе, населенном хазарейцами GETTY IMAGES

Причины

Почему так происходит? Дауд Азами считает, что существует несколько причин.

Во-первых, как считает он, у талибов сложилось определенное чувство, что они оказались в тупике. Да, они контролируют чуть ли не 40% территории Афганистана, но это, в основном, горные или пустынные территории, где проживает около 20% населения страны.

Это значительная сила. Но, тем не менее, надежды талибов, что правительственные силы будут разбиты после того, как международная коалиция вывела практически все свои войска, оказались несостоятельными.

Афганская армия научилась вести бои самостоятельно. Не настолько хорошо, чтобы одержать победу, но достаточно для того, чтобы не дать талибам прийти к реальной власти во всей стране.

Несмотря на то что талибы контролируют целые районы, например, в провинции Гильменд, которую долго защищали американские и британские войска, захватить всю страну им пока не удается.

Соответственно, некоторые из них идут на радикальные меры - вплоть до использования подрывников-самоубийц, говорит Азами.

Афганские войска научились сдерживать талибов. Но сейчас ни одна из сторон не в состоянии одержать победу GETTY IMAGES

Во-вторых, не стоит забывать о конкуренции. Около двух лет назад в Афганистане появились боевики так называемого "Исламского государства". Они состоят либо из убежденных джихадистов, либо из бывших талибов, которым надоели свои собственные командиры.

Группировка ИГ известна своей чрезвычайной жестокостью и применением любых, даже самых ужасных способов для достижения своих целей.

Сейчас талибы ведут борьбу на два фронта - с правительственными войсками с одной стороны и группировками ИГ с другой.

И на том, и на другом фронте талибам необходимо не только одерживать победы или избегать поражений, но и наглядно демонстрировать всему населению, кто здесь самый сильный.

Боевой дух

Это, своего рода, вопрос не только использования насилия для достижения своих политических целей, но и вопрос пропаганды.

Например, талибы сообщили, что один из сыновей их лидера Хайбатуллы Ахундзада лично вызвался стать смертником и 22 июля принял участие в нападении на блокпосты афганской армии, где и подорвал себя.

Подтвердить эту информацию невозможно, но, по словам экспертов, таким образом руководство "Талибана" хотело поднять боевой дух своих сторонников. Раз уж сын главного "эмира" оказался готов пожертвовать собой, то и другие должны последовать его примеру.

Некоторые обозреватели отмечают, что последний взрыв в Кабуле произошел в районе города, населенном в основном хазарейцами - людьми тюркского и монгольского происхождения, исповедующими ислам шиитского толка.

Во время правления талибов в Афганистане до 2001 года хазарейцы часто преследовались, и многие из них бежали в Иран.

Но теперь, как напоминает Дауд Азами, талибы изменились. В отличие от боевиков ИГ, они настаивают, что не проводят различий между мусульманами. Так, в июне они помогли освободить группу хазарейцев, захваченных в заложники боевиками ИГ.

Подростки

Жертвами взрывов все чаще становятся мирные жители GETTY IMAGES

Как говорят представители спецслужб Афганистана, часто подрывниками-самоубийцами оказываются подростки, несмотря на то, что сами талибы запрещают призывать к боевым действиям людей, у которых еще нет бороды.

Руководство "Талибана" объясняет это перегибами со стороны полевых командиров на местах, но при этом не совсем ясно, предпринимаются ли какие-то действия, чтобы прекратить эту практику.

Дауд Азами ссылается на данные, обнародованные афганской полицией по результатам допросов арестованных смертников-подростков, которым не удалось осуществить нападения.

Он подчеркивает, что информация, полученная на допросах, может быть не стопроцентно достоверной, но, тем не менее, она рисует ужасающую картину того, как подростков убеждают совершать столь чудовищные преступления:

Им говорят, что "неверные" насилуют афганских женщин и девочек, и что американцы сжигают копии Корана;

Подросткам говорят, что их религия требует от них сопротивления силам "неверных", и что они вместе с родственниками отправятся в рай;

Несовершеннолетних убеждают, что те афганцы, которых они убьют, заслуживают смерти, так как они "не настоящие мусульмане" или "работают на американцев".

Насколько известно, смертникам редко сообщают, кого конкретно они должны убить и почему это необходимо.

Некоторым талибы просто лгут. Одним давали амулеты с сурами из Корана, так как якобы "это спасет их жизнь", другим вешали на шею цепочку с ключами "от врат рая".

Война в Афганистане идет уже почти 30 лет. Уже два поколения не знают никакой другой жизни. Тем временем боевики с каждым годом прибегают ко все более жестоким действиям.