Учительницу английского языка из Польши Агнешку Квецень на иссык-кульском курорте пытались похитить мужчины. Она сбежала от них и написала заявление в милицию. Квецень рассказала в интервью партнеру "Открытой Азии онлайн" - kloop.kg - о похищении, бездействии милиции, сексизме и бытовой коррупции в Кыргызстане. Повествование ведется от ее лица.

Я была в Штатах и знала, что в следующем месяце поеду в Африку. Поняла, что никогда не была в Азии, вот и приехала пять месяцев назад в Кыргызстан. По идее, я работаю учителем с детьми с ограниченными возможностями, но, так как мой русский не на совершенном уровне, здесь я преподаю английский. Вообще работаю в Бишкеке, а сейчас — в летнем лагере для детей на Иссык-Куле.

Два дня назад мои друзья приехали в Кыргызстан и остановились в доме отдыха "Кайнар" — между пансионатами "Радуга" и "Карвен Четыре Сезона". Ночью, примерно в 9 часов, они забрали меня к себе. Я осталась у них дома, потому что не хотела возвращаться к себе по темноте, рисковать, все-таки это не Европа. Здесь я должна быть осторожна — понимаю, как надо себя здесь вести.

Вот поэтому я возвращалась обратно в сторону "Карвена" (мы близко к нему расположены) из "Кайнара" в 7 утра. Там была маленькая тропинка, где не было людей. Мимо меня проехала машина, в которой сидели четыре молодых человека. Они остановились и спросили, нужно ли меня подвезти. Я им сказала, что все нормально, сама доберусь.

Тогда один из парней схватил меня и начал затаскивать в машину, но его друг из машины сказал, чтобы он оставил меня. Он ослабил хватку, и я побежала. На мне не было обуви, но я была так напугана, что было все равно. Они отъехали, но два парня вышли опять и начали идти в мою сторону, говоря, что не тронут меня и хотят помочь.

Там мимо проезжала старенькая машина, и я решила поскорее сесть в нее. Открыла заднюю дверь, но там спал парень под одеялом. Я села вперед с водителем. Я была заплаканной и просто попросила его ехать вперед поскорее. В определенный момент ему сказала, что надо повернуть направо и оставить меня там, но он не остановился, а, наоборот, стал ехать быстрее.

Я сказала ему: "Я дам деньги. Остановите", - но он продолжал ехать. Я плакала, кричала, умоляла просто его остановить. У меня было с собой 1000 сомов ($15), и я готова была их ему отдать. Тогда он развернулся и начал ехать обратно в нужное мне место. Он спросил меня: "Ты остановилась у Айбека?" Это имя хозяина места. Но потом он опять проехал нужное мне место и поехал в сторону трассы Чолпон-Ата — Бишкек. Я ему говорю: "Я же дала деньги". Он начал говорить, что они ему не нужны, и сказал: "Успокойся". Я была очень напугана. Он притормозил на пересечении на трассе, и в этот момент я выпрыгнула из машины. Он попытался схватить меня за свитер и оставить в машине, но я выскользнула.

Я стояла на этой трассе заплаканная, без обуви, с покосившейся одеждой и, наверное, выглядела, как пьяная или как будто была под действием наркотиков. Другие машины долго не останавливались.

И знаете, все это время за нами ехала первая машина, парни из которой хотели меня подвезти. Я не знаю, почему — может, они вместе действовали. Теоретически я могла выпрыгнуть и до трассы, но я ждала, когда кто-нибудь будет вокруг, чтобы мне помогли.

Когда я вышла из машины, эти парни пытались опять подрезать меня и ехали, пока я шла. Наконец одна машина остановилась на трассе, и я села в нее, сказала, что меня пытаются похитить. Я попросила их отвезти меня домой, но они сказали, что надо написать заявление в милицию. Мы поехали в Чолпон-Ату и там оставили заявление. Я написала заявление на английском, а потом менеджер нашего лагеря еще раз рассказала им все на русском.

Даже когда я приехала в участок заплаканная, в истерике, милиционер шутил: «Так ты не хочешь замуж выйти?» А другой сказал: «Они похитили тебя, потому что ты красивая». И еще они сказали: «Если ты носишь платья определенной длины, ты провоцируешь их сама».

Мы в Европе стараемся бороться за то, чтобы люди не обвиняли жертву из-за ее вида. Если я ношу платье, это не означает, что я хочу быть украденной или изнасилованной. Но здесь они просто относятся к тебе с таким сексизмом.

Парень, который мне помог, сказал, что номера укравших меня парней бишкекские, но я уверена, что они были местные. Я уверена, что они были местные, которые работают в "Радуге" или рядом. Они в 7 утра куда-то ехали и не были пьяны или что-то еще.

Милиция могла бы легко их найти, ведь деревня маленькая. Но милиционер через некоторое время пришел и сказал что-то вроде: "Теперь вы можете гулять спокойно на улице. Ходите, куда хотите, они вас не будут трогать". Мы разговаривали с менеджером и охранником нашего лагеря, и они сказали, что милиционеры нашли тех ребят, но, видимо, те смогли откупиться.

Даже на таможне они берут мой паспорт и говорят: "Дай мне свой номер", - и не отдают обратно паспорт. А потом просят деньги. На границе однажды меня остановили, и я не дала номер, тогда таможенник стал просить ему заплатить.

Я однажды арендовала машину из Бишкека в Каракол. Милиционер остановил меня, у нас были все документы, но патрульный сказал, что у нас не все документы. Они просто не давали нам выйти из салона машины, и пришлось просто заплатить 1000 сомов ($15). Они закрывали мне путь, но вышел мой друг. Они относились к нему по-другому, потому что он мужчина, и просто 30 минут держали нас там. Это было не о документах, это все было к деньгам.

Я обожаю Кыргызстан. Природа здесь просто невероятная. Люди такие гостеприимные, но вот мужчины — сексисты. Они каждый раз относятся ко мне, как к сексуальному объекту.

Когда я еду куда-то, я стараюсь ездить на маршрутке, потому что в такси меня всегда спрашивают, откуда я, что делаю в Кыргызстане. Это нормальные вопросы, я отвечаю. Но потом начинается: "У тебя есть муж?" Я говорю: "Нет". Они удивляются: "А сколько тебе лет?" Я говорю: "24". А они: "И до сих пор нет мужа? Детей?"

Для мужчин женщина здесь может быть только матерью или женой. Они не понимают, что я независимая женщина и путешествую одна, и начинают: "Ты такая красивая", - предлагают переспать.



На момент выхода материала стало известно, что милиционеры взяли детальные показания у Квецень и начали расследование.

Национальным законодательством за кражу невесты/ала-качуу предусмотрена уголовная ответственность. Наказание — лишение свободы от 3 до 10 лет.

"После того как приняли закон, который предполагает наказание за кражу невест, сами люди нам признавались, что количество таких случаев уменьшилось. Но все же много представителей правоохранительных органов, которые не считают это тяжким преступлением. Они находят смягчающие обстоятельства", — говорит глава Центра исследований демократических процессов Лариса Илибезова.

