Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон может досрочно уйти в отставку. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, пишет Газета.ру.

Как утверждают источники CNN, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон посчитал последние публичные высказывания президента Дональда Трампа в адрес генерального прокурора страны Джеффа Сешнса непрофессиональными.

Трамп заявил, что сожалеет о назначении Джеффа Сешнса генпрокурором США. При этом в СМИ появилась информация, что Трамп собирается назначить генпрокурором экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани.

Как отмечает телеканал, у главы Госдепа не раз были разногласия с Трампом, а сам Тиллерсон активно высказывал собственную позицию, отличающуюся от позиции президента.

Тиллерсон — ключевая фигура в администрации США, и его уход может нанести серьезный удар по Белому дому.

Должность госсекретаря в администрации Трампа — первая правительственная должность для Тиллерсона. До прихода на госслужбу он работал в бизнесе и возглавлял нефтегазовую компанию ExxonMobil.

Возможный уход Тиллерсона может сказаться на российско-американских отношениях, так как российская сторона относится к нему с большим уважением. Он лично знаком с президентом России Владимиром Путиным, который в свое время наградил его орденом Дружбы.

«Господин Тиллерсон — уважаемый человек и орденоносец российский, у него орден Дружбы, мы его уважаем и любим», — говорил Путин об американском госсекретаре.

Тиллерсон выступал с оптимистичными заявлениями относительно возможности налаживания отношений с Россией. На пресс-конференции по итогам встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина глава Госдепа заявил, что у Вашингтона и Москвы в настоящее время больше общего, чем каких-либо различий.

«Скажу вам, по большей части наши цели совпадают. Как мы добьемся их, здесь у каждого свое мнение. Но здесь гораздо больше общего, чем различий между нами», — отметил американский госсекретарь.

По словам Тиллерсона, США намерены выстраивать отношения с Россией, основываясь именно на том, в чем две страны сходятся.

Глава Госдепартамента выразил мнение, что Москва и Вашингтон могут работать над преодолением разногласий и, возможно, в чем-то США прислушаются к России.

В то же время Тиллерсон заявлял, что антироссийские санкции США и Евросоюза не будут отменены до урегулирования конфликта на Украине.

«Санкции США и ЕС против России останутся до тех пор, пока Россия не прекратит те действия, которые побудили эти санкции», — сказал Тиллерсон на совместном брифинге с украинским президентом Петром Порошенко.

Стоит отметить, что незадолго до появления новости о возможном уходе Тиллерсона в отставку компания ExxonMobil инициировала процедуру оспаривания решения минфина США о штрафе за то, что она в 2014 году нарушила санкции США против России.

Ранее министерство финансов США наложило штраф на нефтяную компанию ExxonMobil на $2 млн за «нарушение санкций» по Украине.

В то же время глава пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что экс-глава ExxonMobil, госсекретарь Рекс Тиллерсон не имеет отношения к штрафу против компании.