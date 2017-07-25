Предприимчивый 54-летний житель столичного района Шохмансур задержан по подозрению в организации притонов в столице. Милиционеры не дали ему шанса раскрутить этот «бизнес» и прикрыли все его «явки».

На сайте МВД Таджикистана сообщается, что 24 июля подозреваемый предоставил съемную квартиру по ул. Лохути для интимной встречи 28-летнему мужчине и 29-летней женщине. За организованную встречу он получил вознаграждение в сумме 1000 российских рублей.

По данным МВД, ранее в июле подозреваемый открыл по улице Назаршоева оздоровительный салон и предоставлял его гражданам для интимной встречи: так, к примеру, 23-летний душанбинец и 36-летняя душанбинка заплатили ему за услугу 140 сомони.

Подозреваемый также открыл салон красоты на улице Айни, и также в нем организовал подобную встречу 35-летнему мужчине и 29-летней женщине, получив с них 100 сомони.

Настоящий время по данным фактам возбуждено уголовное дело, следствие ведётся,- сообщает, МВД Таджикистан.