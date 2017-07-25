Доцент Сибирского федерального университета, мастер спорта СССР, красноярский альпинист Юрий Курмачев погиб при восхождении на пик Ленина (вторая по высоте вершина на территории бывшего СССР, находящаяся на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном), сообщает портал Проспект мира.со ссылкой на мастера спорта СССР по горному туризму Владимира Двухбанного.

«24 июля на пике Ленина, на 6100, скончался Юрий Курмачев (Юзеф) Снежный барс (покоритель величайших гор СССР), мастер спорта СССР. По последним сведениям, тело спустили на 5100. Ниже не смогли из-за непогоды», — написал Двухбанный.

68-летний Юрий Курмачев покорил 17 вершин-«семитысячников», а также поднимался на пик Ленина 8 раз, сообщается в университетской газете «Сибирский форум».

Кроме того, отмечает газета, перед войной в Афганистане (1979-1989 годы) тренировал одну из групп, которая готовилась к взятию дворца социалистического лидера страны Амина: «Командир той группы так сформулировал задание в начале подготовки: „Покажи им, что горы — это не рай“.

Пик Ленина (7134.3 м, с 2006 — Пик имени Абу али ибн Сино ) — горная вершина Чон-Алайского хребта, расположенная на границе Киргизии и Таджикистана. Один из «семитысячников» — высочайших вершин бывшего СССР. Одна из высочайших вершин Центральной Азии, находящаяся в горной системе Памира.

«Снежный барс» — неофициальный титул у альпинистов, соответствует почётному жетону «Покоритель величайших гор СССР». Для получения знака с 1990 года нужно покорить все 5 вершин-«семитысячников» в странах бывшего Советского Союза. Знак пользуется уважением не только в СНГ, но и во многих зарубежных странах; за восхождения в 1961-2010 годы им награждены 567 альпинистов, включая 29 женщин.

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