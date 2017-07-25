Усмонали Муроталиев из Шахритузкого района и Ислом Абдиев из района Носири Хисрав Хатлонской области, которые являются клиентами «Банка Эсхата» в ходе мероприятия, посвященного дню открытых дверей Проекта по повышения конкурентоспособности агробизнеса в Таджикистане - ECTAP получили сертификат о безвозмездном гранте в размере 20% стоимости кредита.

Мероприятие было организованно проектом ЕС ECTAP, Банком Эсхата и Местными органами государственной власти в Бохтаре и Шахритуском районе Хатлонской области.

Более 380 фермеров, дехканских хозяйств были проинформированы о проекте и возможности приобрести сельскохозяйственную технику через кредитные линии Банка Эсхата и о грантовой поддержке со стороны Европейского союза.

Как отметили сами клиенты, получив кредит они и не предполагали, что станут обладателями гранта. “Данная безвозмездная помощь станет стимулом для развития сельского хозяйства”-отметили клиенты.

В рамках проекта дехканские хозяйства и частные предприниматели получают доступные кредиты для развития отраслей овощеводства, семеноводства, садоводства и виноградарства, развитие отрасли животноводства и обеспечение населения мясной и молочной продукцией.

Напоминаем, что Банк Эсхата в целях развития аграрного сектора и предпринимательства в РТ стал участником проекта по повышению конкурентоспособности агробизнеса в Таджикистане (ECTAP), финансируемый Европейским Союзом и Европейским Банком Реконструкции и Развития. Этот проект предусматривает финансирование покупок сельхозмашин и оборудования, одобренное со стороны ЕС в партнерстве с ЕБРР. При этом существует возможность получения гранта в размере 20% от стоимости кредита.

Дополнительную информацию можете получить пройдя по ссылке http://www.eskhata.com/individuals/lending/lending_types/ или позвонив по номеру Контакт центра 44 600 0 600.

ECTAP стартовал в декабре 2014 года, срок его реализации - 4,5 года (по май 2019), для развития сельскохозяйственного производства продуктов питания, переработки и сбыта в Таджикистане. ECTAP проект финансируется Европейским Союзом (ЕС).