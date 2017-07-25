В Душанбе, возле комплекса "Дияр Душанбе", расположенного на берегу Молодежного (бывшее Комсомольское) озера, появилась инсталяция "Я люблю Душанбе". Открытие инсталляции состоялось вечером 24 июля. Ее установила компания "Катар Диар Таджикистан", как признание в любви к нашему городу, отмечается на странице компании в сети Фейсбук.

"Этот день настал. Наша стела, посвященная любви к нашему прекрасному Душанбе, открыта! Запечетлевайте ваши лучшие моменты жизни в Диар Душанбе, признавайтесь в любви к городу и не только!". Так звучит призыв на странице "Диар Душанбе".

"Диар Душанбе" - это тщательно спроектированный комплекс, сочетающий в себе комбинацию жилой и коммерческой недвижимости. Раскинувшийся вдоль озера, многофункциональный жилой комплекс "Диар Душанбе", с его торговыми центрами, магазинами и парками, является прекрасным местом для проживания, работы и отдыха.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus