Темп роста реального ВВП Таджикистана в 2017 году замедлится до постепенного восстановления в 2018-2019 годах. Тем не менее, в 2018-2019 годы экономический рост в стране будет оставаться ниже уровня 2016 года, прогнозируют специалисты Всемирного банка.

«Затяжные трудности в финансовом секторе, растущая уязвимость на государственных предприятиях и неблагоприятный деловой климат будут влиять на перспективы экономического роста Таджикистана», - говорится в опубликованном на прошлой неделе докладе Всемирного банка об экономике РТ под названием «Уверенный рост с неоднозначными перспективами».

Экономисты Всемирного банка прогнозируют, что реальный рост ВВП Таджикистана по итогам 2017 года составит 5,5 процентов, что на 1,4 процента ниже показателя 2016 года. В 2018 году реальный рост ВВП Таджикистана ускорится до 5,9 процентов, а в 2019 году – до 6,1 процентов.

Напомним, в 2016 году реальный рост ВВП Таджикистана составил 6,9 процентов.

При этом экономисты Всемирного банка ожидают, что поэтапное восстановление экономики в странах региона, прогнозируемое восстановление денежных переводов и восстановление банковского кредитования, подлежащее комплексным реформам, увеличит рост потребления и услуг в среднесрочной перспективе.

Авторы доклада подчеркивают, что, несмотря на ожидаемое улучшение внешней среды, риски в отношении экономического роста сохраняют негативный характер.

«Значительный объем условных обязательств государственных предприятий и неэффективная деловая среда, особенно в отношении налогового администрирования, которая по-прежнему страдает от противоречивых задач и неэффективной реализации, будут по-прежнему препятствовать широкомасштабному экономическому росту и могут усилить риски, связанные с долгом», - отмечают аналитики Всемирного банка.

Аналитики также отмечают, что происходящий в настоящее время анализ качества активов банков может выявить новые потребности в капитализации и привести к дополнительным затратам бюджета. "И, наконец, сочетание ограниченности кредитования и медленного роста занятости в секторах экономики, связанных с улучшением жизни бедных слоев населения, таких как строительство и сельское хозяйство, будет по-прежнему представлять серьезную трудность в работе", - подчеркнуто в докладе.

В докладе говорится, что осмотрительный курс денежно-кредитной политики и совершенствование передаточных механизмов мер политики будут служить опорой в выполнении цели удержания инфляции в пределах однозначных цифр.

Инфляцию потребительских цен в Таджикистане аналитики банка в ближайшие три года прогнозируют на уровне 7 процентов. По итогам 2016 года цены и тарифы в республике выросли на 5,9 процентов.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus