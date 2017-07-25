Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" (НАК "Узбекские авиалинии") впервые самостоятельно начнет готовить пилотов гражданской авиации, данная мера предусмотрена постановлением правительства страны.

"Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" впервые начнет осуществлять подготовку пилотов гражданской авиации на базе учебно-тренировочного центра. Подготовка пилотов на уровне международных стандартов будет осуществляться из числа авиационного персонала с высшим техническим образованием на основании конкурсного отбора", — говорится в сообщении компании.

Ранее подготовка пилотов для "Узбекских авиалиний" на всех стадиях обучения осуществлялась в авиационных вузах и центрах в странах СНГ и, в частности, в России.

В соответствии с документом, правительство поручило авиакомпании и Государственной инспекции по надзору за безопасностью полетов Узбекистана в двухмесячный срок обеспечить организацию разработки и утверждение учебных программ курсов подготовки пилотов, предусмотрев выдачу сертификата об их окончании.

"Обучение на курсах будет узко ориентированным и сконцентрируется исключительно на авиационных дисциплинах и практическом обучении пилотированию на тренажерах и в реальных условиях полёта. Общая продолжительность обучения составит всего около двух лет", — добавили в авиакомпании.

По данным "Узбекских авиалиний", на сегодняшний день на базе учебно-тренировочного центра авиакомпании действуют тренажеры и симуляторы full-flight самолетов А320, Boeing-767 и Ил-114-100, позволяющие тренироваться в условиях, максимально приближенным к реальным.

"Узбекские авиалинии" являются монопольным авиаперевозчиком в Узбекистане, полностью принадлежат государству. Все аэропорты Узбекистана являются структурными подразделениями авиакомпании. Узбекская авиакомпания выполняет авиарейсы в 20 городов Европы, Америки, Ближнего Востока, Азии, в 20 городов стран СНГ и по 10 направлениям на местных авиалиниях