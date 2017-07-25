Россельхознадзор запретил экспорт в Таджикистан продукции компании "Курское молоко". В местных продуктовых магазинах в сливочном масле "Крестьянское" и "Куряночка" были обнаружены мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы, бактерии группы кишечной палочки (БГКП) и дрожжи, сообщают российские СМИ.

По словам помощника руководителя территориального управления Россельхознадзора Ольги Чановой, Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору предстоит выяснить, была ли инфекция занесена в масло ввиду нарушения условий хранения или же тому виной ошибки в работе предприятия.

На данный момент на экспорт продукции в Таджикистан и на Украину наложен запрет на экспорт на срок усиленного лабораторного контроля.

В отношении предприятия-производителя этой марки масла были введены временные ограничения на поставки продукции в Украину и Таджикистан, а также перемещение продукции предприятия по территории ЕАЭС.

Ранее у завода была отозвана декларация о соответствии на указанную продукцию.

ООО "Курское молоко" было основано в 2005 году. Продукция компании пользуется спросом во всей России.