Сотрудники регионального управления Таможенной службы Таджикистана по Хатлонской области пресечена контрабанда партии психотропных веществ и лекарственных препаратов, сообщает пресс-центр таможенного ведомства республики.

Тайник с контрабандой был обнаружен в ходе проверки грузовой автомашины марки «Дулан» на таможенном контрольно-пропускном пункте «Нижний Пяндж».

Выяснилось, что водитель грузовика Т.И., 1984 года рождения, уроженец Вахшского района ввез контрабанду из соседнего Афганистана. «В машине были спрятаны три мешка таких видов медицинских препаратов, как Gelofusine, 7,5 тыс. ампул Diazepam, 840 единиц бальзама Clometasol 0,05%», - отмечает таможенное ведомство.

Согласно фармацевтической экспертизе, Diazepam входит в группу психотропных веществ, использующихся в медицине, для их завоза в страну и реализацию физические лица обязаны получать лицензию антинаркотического ведомства Таджикистана. Diazepam отпускается больным строго по рецепту врачей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 200 ч.2 (незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ) и отправлено в прокуратуру района Джайхун.

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