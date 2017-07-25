Мэр Душанбе Рустам Эмомали 24 июля провел очередную сессию маджлиса народных депутатов столицы,  на которой были рассмотрены вопросы реализации проектов в сфере образования и  подведены итоги развития столицы  за первое полугодие года.

08:25 28 июня

Рустам Эмомали учредил стипендии для учащихся столичных школ

Мэр города поставил перед руководителями соответствующих структур столицы задачи по своевременному вывозу бытового мусора, освещению Душанбе в ночное время, сообщает пресс-служба мэрии.

Рустам Эмомали также поручил принять действенные меры по профилактике правонарушений в городе, недопущению пожаров на рынках города.

Столичное управление образования получило задание до конца года подготовить отчет мэру о принятых мерах по уменьшению числа  малолетних попрошаек в городе и недопущению драк в школах города.

Рустам Эмомали поручил  главам городских районов подключить весь жилой сектор столицы к централизованному отоплению и предоставить ему отчет о проделанной работе в этом направлении.

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