Четыре танковых экипажей и группа технической поддержки Минобороны Таджикистана будут участвовать в конкурсе «Танковой биатлон», который стартует 29 июля подмосковном полигоне Алабино. Об «АП» сообщил источник в Минобороны республики.

Делегацию из Таджикистана возглавляет заместитель командующего сухопутными войсками Минобороны по вооружению и технической оснащенности полковник Махмадали Ашуров.

Танковый биатлон — это соревнование между танковыми экипажами в мастерстве управления боевой машиной и точности стрельбы из установленного на танке оружия.

Согласно сообщении пресс-центра Минобороны России, 24 июля в пресс-центре полигона Алабино (Московская область) состоялась жеребьевка команд и танковых экипажей, участвующих в конкурсе «Танковый биатлон» в рамках Армейских международных игр-2017.

По итогам жеребьевки в первом заезде, который состоится 29 июля, выступят сборные Уганды, Таджикистана, Анголы и Лаоса. Во втором заезде стартуют первые экипажи сборных Азербайджана, Кувейта, Монголии и Китая.

Российская сборная выступит 30 июля на танке красного цвета в четвертом заезде. Соперниками по заезду будут сборные Киргизии и Сербии, вторые и третьи экипажи российской сборной выступят 1 и 6 августа.

Всего в конкурсе «Танковый биатлон» принимает участие 19 команд из Азербайджана, Анголы, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кувейта, Лаоса, Монголии, Никарагуа, России, Сербии, Таджикистана и Уганды.

Впервые на старт гонки выйдут экипажи Лаоса и Уганды. Старожилами конкурса являются команды Армении, Беларуси, Казахстана и России. Для них это будут пятые соревнования. Во всех предыдущих соревнованиях первое место неизменно завоевывала сборная России.

В этом году на своих танках выступят три сборные Беларуси (Т-72, прошедший модернизацию на оборонных заводах), Индии (Т-90, произведенный по лицензии) и Китая (Type 96B). Остальные сборные будут выступать на танках предоставленных российской стороной. Для этого подготовлено 70 танков Т-72Б.

По четыре танка на каждую сборную будут получены сразу после жеребьевки.

55 танковых экипажей путем слепого жребия разыграют номера своих заездов и цвет танка (красный, синий, желтый, зеленый), который соответствует дорожке, на которой будет выступать команда.

Первый заезд состоится 29 июля в день открытия Армейских международных игр-2017. В нем примут участие первые четыре экипажа. Этап «Индивидуальная гонка» будет проводиться с 29 июля по 1 августа и с 4 по 6 августа.

По итогам индивидуальных заездов будет составлен рейтинг лучших экипажей. Первые три станут победителями и призерами этапа «Индивидуальная гонка».

По сумме результатов трех экипажей от каждой страны будут определены 12 команд полуфиналистов «Танкового биатлона», которые с 8 по 10 августа выявят четыре лучшие сборные на финальную эстафету.

Финальная эстафета пройдет в день закрытия Игр, 12 августа на полигоне Алабино.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus