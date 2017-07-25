Душанбинский футбольный клуб «Истиклол» сегодня, 25 июля, проведет свой первый спарринг на учебно-тренировочном сборе в Узбекистане.

Соперником таджикской команды станет многократный чемпион Узбекистана футбольный клуб «Нефтчи» (Фергана). Матч пройдет на стадионе «Дустлик» в Ташкенте.

На сайте душанбинского клуба отмечается, что «Истиклол» прибыл 24 июля в Ташкент для проведения недельного тренировочного сбора. По приезду команда отправилась в отель «София», где будет поселиться во время своего пребывания.

На сборах в Ташкенте у «Истиклола» запланировано проведение трех товарищеских матчей с ферганским клубом «Нефтчи», бекабадским «Металлургом» и мубарекским «Машъалом». Все три матча пройдут на стадионе «Дустлик».