Братьев Аброра и Акрама Азимовых неизвестные держали до их официального задержания в «секретной тюрьме» и пытали, добиваясь показаний, сообщает сегодня издание «Republic».

Напомним, Аброр Азимов был задержан как организатор теракта в метро Санкт-Петербурга, произошедшего 3 апреля 2017 года. Акрама Азимова обвиняют, по материалам дела, в «фальсификации документов членов международной террористической организации», чтобы они могли беспрепятственно въехать в Россию, а также в том, что он «лично получил денежные средства на территории Турецкой Республики от активного участника международной террористической организации». Деньги он передал своему брату Аброру Азимову, который перевёл средства смертнику Акбаржону Джалилову «для подготовки террористического акта».

После того как было объявлено о задержании Азимовых, были распространены видеозаписи их задержаний. Однако родственники назвали эти задержания постановкой.

Аброр Азимов утверждает, что 17 апреля его переодели, натянули на голову капюшон, довезли до места задержания и инсценировали поимку. Затем усадили в машину, вынудили оставить отпечатки пальцев на пистолете Макарова, который ему вложили за пояс, и после этого доставили к следователю, у которого уже был готов протокол допроса. Акрам Азимов, которого, судя по видеозаписи, в поясной сумке нашли боевую гранату, утверждает, что сумку ему «надели перед тем, как приказать сесть на скамейку», и о гранате он узнал лишь после «задержания».

В материале «Поиски «секретной тюрьмы» ФСБ» говорится, что Аброр Азимов был задержан неизвестными, когда ехал в автомобиле, и в течение двух недель его содержали в камере какого-то подвала. К нему применяли разные пытки. В один из дней он услышал голос своего брата Акрама: тот тоже оказался в этой тайной тюрьме и подвергался пыткам, в результате которых оговорил своего брата, о чем он впоследствии рассказал в своей жалобе. Итогом пыток и угроз стали признания в совершении преступлений. В такой же ситуации, как установил автор материала Илья Рождественский, оказались, как минимум, еще три человека.

В настоящее время братья Азимовы содержатся в изоляторе «Лефортово». Им предъявлены официальные обвинения по двум статьям Уголовного кодекса РФ – «Терроризм» и «Незаконный оборот оружия». Главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета России рассматривает жалобу братьев Азимовых на применение к ним пыток. Следствие по делу о теракте в Санкт-Петербурге еще не завершено, материалы в суд не переданы. От братьев требуют отказаться от их адвокатов и воспользоваться услугами адвокатов по назначению, сообщает «Republic».