Победой сборной команды Гонконга завершились соревнования Fed Cup – Кубка Федерации по теннису в группе II зоны Азия\Океания в Душанбе.

В полуфинале Узбекистан обыграл Индонезию 2:1, а Гонконг нанес поражение Малайзии 3-0.

В финальной схватке узбекские теннисистки, которые считались фаворитами группы, неожиданно уступили соперницам из Гонконга с результатом 1:2.

Сборная Таджикистана не вышла из группы и проводила матч за 9-12-е места. Таджикские теннисистки (состав команды: Анастасия Турсунова, Тахминахон Бурханова) обыграли сверстниц из Туркменистана со счетом 2:0.

Cup - крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе.

Организатором турнира является Международная федерация тенниса, это аналог чемпионата мира среди женщин.

В период независимости женская сборная РТ единожды – в 1998 году участвовала в Кубке Федерации.

Согласно регламенту, Гонконг выходит в группу I, в вместо него в следующем турнире сыграет команда Филиппин, которая заняла последнее место в той же группе. Фавориты турнира – сборная Узбекистана

не смогла завоевать путевку на группу рангом выше им в следующем году вновь сыграет в группе II.

Ранее Мирхусейн Яхъяев, Генеральный секретарь Федерации тенниса Таджикистана, говорил, что «Итоги турнира покажут наше слабые и сильные места, потом можно будет делать какие-то выводы и двигаться дальше».

В дебютном выступлении таджикские тенниски сделали три шага вперед – заняли 10-е место.