Агентство мелиорации и ирригации Таджикистана планирует повысить цены за услуги по подаче воды для сельхозводопотребителей, об этом сегодня на пресс-конференции заявил первый заместитель ведомства Курбонзода Абдулло Хабибулло.

По его словам, это вынужденная мера, так как сегодня водопользователи в Таджикистане платят всего 1.5 дирама за кубометр воды, а тарифы за электроэнергию для водопроводных насосов и насосных станций машинного орошения, ремонтно-производственных баз Агентства по мелиорации и ирригации составляют 5,1 дирамов (с 1 апреля по 30 сентября) и 14,65 дирамов (с 1 октября по 31 марта).

«За последние четыре года тарифы на электроэнергию изменились два раза, а за подачу в воды для орошения сельскохозяйственных земель ни разу», - отметил он. По словам первого заместителя Агентства мелиорации и ирригации, данный вопрос пока изучается и ближайшее время будет решен.

В настоящее время Агентство на основе договоров оказывает услуги около 5 тыс. субъектам водопользования на площади более 542 тыс. га земли.

Более 280 тыс. га земли орошаются с помощью 385 насосных станций, которые потребляют 0.263 кВт\часов электроэнергии за подачу одного кубометра воды. Из-за неплатежеспособности хозяйств, за использованную воду местные водхозы собирают лишь 60 процентов денег за свои услуги. На сегодняшний день водопользователи задолжали Агентству 95.5 млн сомони. В свою очередь, это привело Агентство к долгам перед энергетиками, общий объем которых достиг 108 млн. сомони.

По данным Агентства мелиорации и ирригации существует дифференцированная схема платы за подачу воды – на каждую сельхозкультуру установлены соответствующие тарифы исходя из потребления ими объема воды.

«Для того чтобы было меньше споров между водхозом и потребителями, и для повышения качества услуг, оказываемых Агентством, всем хозяйствам нужно заключить с нами договор», - сказал Курбонзода.

Согласно этим договорам, хозяйства должны сделать предоплату - 40 процентов суммы, а остальную часть после сбора урожая.

«С 1 октября ежегодно начинаются ремонтные работы и подготовка к следующему сельскохозяйственному сезону, за это время каждое из хозяйств имеет возможность оплатить услуги за подачу воды, - уверен Курбонзода. – А несвоевременная оплата приведет к проблемам, так как у нас нехватка средств для содержания и ремонта устаревшей базы ирригационных сооружений и техники», - предупреждает он.

Отметим, что в Таджикистане существенным дополнительным источником финансирования водного хозяйства ныне является плата за услуги по подаче воды для сельхозводопотребителей.

Актуальным остается повышение ответственности водохозяйственных организаций за поставку воды водопользователям в установленных объемах и сроках, обеспечение оросительных систем совершенными средствами водоучета с ведением замеров и контроля за расходом подаваемой воды. С другой стороны, большинство хозяйств не в состоянии оплатить услуги водхоза, так как плата за воду составляет большую часть себестоимости их продукции.

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