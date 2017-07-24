Таджикские власти хотят ослабить свою зависимость от России и перенаправить поток мигрантов на заработки в страны арабского Востока.

В качестве альтернативы предлагаются рынки Кувейта, Катара, ОАЭ, а ранее переговоры велись с властями Саудовской Аравии.

Представители этих государств заявляют, что нуждаются в квалифицированных врачах, инженерах, строителях и водителях из Таджикистана, поэтому готовы подписать с желающими трудовые договоры и гарантируют медицинское обслуживание, жилье, работу и, соответственно, достойную оплату.

Официальный Душанбе в настоящее время обсуждает вопросы правового положения и условий отправки таджикских трудовых мигрантов, поскольку в самом Таджикистане уровень безработицы находится на очень высоком уровне.

При этом вакансии в государственных учреждениях появляются довольно часто, однако оклада госслужащего порой хватает лишь на покрытие ежедневных расходов.

В то же время правительство страны не может решить социальные проблемы, и это становится причиной массового выезда таджикских граждан на заработки, в особенности в Россию, пишет Би-би-си.

Безопасность на бумаге

Между тем сотни таджикских граждан уже давно работают в арабских странах, в том числе в Саудовской Аравии. Они попадают туда через фирмы по трудоустройству, легально функционирующие в Таджикистане.

Эти фирмы заверяют мигрантов в безопасности и обязательном соблюдении всех пунктов договора, однако в реальности люди часто сталкиваются с огромными трудностями. Рассказать о своих злоключениях решаются немногие, боясь огласки и преследования.

За последние два года из Саудовской Аравии на родину таджикскими властями были доставлены несколько десятков граждан страны, вызволенных из трудового рабства, заявили Русской службе Би-би-си в министерстве иностранных дел Таджикистана.

Большинство этих людей выехали в Саудовскую Аравию самостоятельно, с помощью фирм по трудоустройству, легально работающих в Таджикистане, не информируя дипломатические миссии за рубежом о своем местонахождении.

46-летняя журналистка Шамсия Асаналишоева в июне этого при содействии консульства Таджикистана в Эр-Рияде была возвращена на родину. Она уехала в Саудовскую Аравию на заработки и не представляла, что переживет унижение, страх, пытки и трудовое рабство.

В интервью Русской службе Би-би-си она призналась, что готова рассказать свою историю потому, что хочет, чтобы люди знали о тех трудностях, которые их могут там ожидать. Особенно это касается женщин, планирующих выезд на заработки.

Шамсия много лет проработала на телевидении у себя на родине, но вынуждена была уйти из профессии Фото Би-би-си

Рассказ Шамсии Асаналишоевой:

"Проработав много лет на телевидении, я приняла непростое решение: уйти из профессии, потому что она не давала мне возможности заработать на жизнь. Решила открыть свое небольшое дело и заняться малым бизнесом. Взяла кредит, начала работать, но наступил кризис, и я обанкротилась.

Несколько лет проработала в России. Устроилась на стройку, освоила мужские профессии. Любая работа почетна, если это честное занятие. Когда в России наступили кризисные времена, пришлось вернуться.

Однажды, просматривая рекламную газету, я увидела небольшое объявление о работе в Саудовской Аравии.

Оформлением всех разрешительных документов, приобретением авиабилетов занималась фирма по трудоустройству. Условия работы и заработок в 400-500 долларов меня вполне устроили.

Уверена, многие трудовые мигранты никогда не покинули бы родину, если бы имели возможность заработать у себя хотя бы 300-400 долларов.

Фирма по трудоустройству работала легально, имела все необходимые документы на осуществление деятельности в стране, поэтому все мои сомнения быстро развеялись.

В Саудовской Аравии в свой первый приезд я попала в семью образованных и интеллигентных людей. Проработав у них домработницей несколько месяцев, вернулась на родину.

Затем снова начались поиски работы, нашла по объявлению другую фирму по трудоустройству. Дело в том, что я не имела права въезжать в Саудовскую Аравию дважды за короткий срок. Но фирма предложила эти формальности решить. Меня отправили в город Таиф.

Нужно сразу отметить, что очень часто работодатель заставляет наемного работника делать много другой дополнительной работы, не прописанной условиями контракта, и этот труд не оплачивается.

В мои обязанности входила уборка дома, однако хозяйка заставила меня также готовить, стирать и присматривать за детьми. Причем эти услуги никто и не думал оплачивать.

Работа была очень тяжелой, вилла огромная. Приходилось вставать в пять утра, а ложилась я только под утро следующего дня.

В Саудовской Аравии принято днем отдыхать, из-за жары активная жизнь начиналась ближе к вечеру. Но я работала круглые сутки, днем присматривала за детьми, делая всю домашнюю работу, а вечерами прислуживала взрослым.

Отработав некоторое время, я решила вернуться в агентство. Хозяйка меня отпустила, не заплатив за работу.

Мигрантки могли месяцами находиться в закрытой комнате, пока их не забирал новый хозяин Фото Би-би-си

Рынок подневольных работниц

В офисе фирмы по трудоустройству мигрантам была выделена комната. Выдавали одеяла, на которых мы спали в абсолютно пустом помещении, без всяких удобств. Еду приносили нечасто. Мы жили впроголодь. Периодически нас вывозили, чтобы показать новым хозяевам, а потом снова привозили и запирали на ключ.

Мы могли месяцами находиться в закрытой комнате, пока новый хозяин нас не забирал. Мы не имели паспортов, денег, на улицу нам не разрешали выходить. Купить еду и лекарства мы также не могли.

Я жила вместе с женщинами из Филиппин, Бангладеш, Шри-Ланка, Ганы, Эфиопии. Все они приехали в Саудовскую Аравию в надежде заработать денег. Женщинам было от 18 до 45 лет, на родине у них остались семьи, малолетние дети. Они готовы были терпеть любые издевательства и унижения, лишь бы заработать деньги, чтобы спасти свои семьи от голодной смерти.

Через месяц меня отправили в город Эр-Рияд. Новая хозяйка вела себя очень высокомерно и грубо по отношению ко мне. Я поняла, что не смогу работать в таких условиях и попросила женщину отправить меня на фирму. И тут началось самое страшное. Она сказала, что я должна вернуть ей деньги, заплаченные фирме за домработницу.

Агентства по трудоустройству отбирают паспорта, отправляя женщин от одних работодателей к другим Фото Би-би-си

Я фактически оказалась в заложниках. Хозяйка дома меня оскорбляла и требовала денег, которых у меня не могло быть. В ответ я пригрозила позвонить в полицию, что окончательно вывело ее из себя. Она стала меня избивать, пытать электрошокером. Затем меня стал избивать ее друг. Это продолжалось несколько часов. Меня заперли в комнате, я кричала и просила о помощи. Я была готова спрыгнуть вниз, чтобы спастись.

Я 30 раз набирала номер полиции. Они приехали спустя десять часов. Я уже не понимала, что происходит вокруг. Боль, издевательства, удары. Я не могла говорить, дышать.

Прямо на улице составили протокол. Меня отвезли в отдел, а потом отправили в агентство. Я еле передвигалась. Ни лекарств, ни слов сочувствия, абсолютное равнодушие. В агентстве меня опять заперли в комнате.

Или штраф, или психбольница

Побои и невыплата заработанных денег - обычное дело. Агентства по трудоустройству отбирают паспорта, отправляя женщин от одних работодателей к другим, совершенно не интересуясь ни физическим, ни психологическим состоянием женщин.

В основном клиентами таких фирм становятся женщины из малообеспеченных и необразованных семей. Фирмы-посредники пользуются их безвыходным положением. Они полностью зависят от хозяев домов, где они трудятся, и агентств, которые им помогают устроиться на работу.

Жещинам не разрешалось выходить на улицу из агентства по трудоустройству Фото Би-би-си

Там я лично познакомилась с теми, кто пережил побои и издевательства. Для многих семей, нанимающих прислугу, эти люди просто рабы. За них платят и делают с ними все, что захочется.

Я потребовала от фирмы, отправившей меня в Саудовскую Аравию, помочь уехать на родину. Но мне сказали, что я должна выплатить им штраф - 2000 долларов.

Меня предупредили: вести себя тихо, а иначе меня могут поместить в психиатрическую больницу, потому что они боялись скандала и последствий.

Мне удалось связаться с консульством Таджикистана в Эр-Рияде. Они фактически спасли мне жизнь и помогли вернуться на родину.

В Душанбе сотрудники Международной организации по миграции поместили меня в реабилитационный центр, оплатив медицинское лечение и мое проживание.

В Саудовской Аравии продолжают работать десятки граждан Таджикистана, положение которых остается крайне тяжелым.

Однако многие после возвращения не спешат обращаться в органы правопорядка, боятся писать жалобы и заявления. Они хотят забыть о том страшном, что с ними произошло.

Но от этого никто не застрахован. Люди продолжают выезжать на заработки, часто не имея на чужбине легального статуса, ни имея представления о стране, в которую едут, потому похожие ситуации будут происходить".

Гулчехра Ибрагимова говорит, что сотрудники фирм по найму используют уязвимое положение женщин Фото Би-би-си

Комментарий Гулчехры Ибрагимовой, юриста Международной организации по миграции:

Трудовые мигранты, выезжающие на заработки, нередко становятся жертвами принудительного рабского труда. Положение особенно осложнилось с наступлением финансового кризиса в странах, принимающих мигрантов. Они стали еще более уязвимыми. Удерживая их обещаниями оплаты, работодатели используют их труд, заранее зная о том, что не смогут или и не собираются им платить.

То, что произошло с Шамсией Асаналишоевой - это классический пример торговли людьми в целях подневольного домашнего труда, который является источником заработка для многих женщин в мире, в особенности для тех, кто не имеет другой возможности, кроме миграции.

Это самая закрытая сфера, где допускается невидимая эксплуатация. Работнику очень сложно доказать незаконность действия своего работодателя, поскольку никто не видит и не знает, как с ним обращаются. Жертвы торговли людьми обычно живут в доме семьи, на которую работают и непрерывно находятся в их распоряжении и власти.

Шамсие, в соответствии с контрактом, были сначала предложены одни условия и обязанности, а потом от нее потребовали выполнения и других, не входящих в условия контракта работ и услуг.

Женщина надеялась, что ей заплатят за дополнительную работу, но работодатель посчитал, что домработница обязана выполнять все требования хозяев. И они совершенно не были готовы к ситуации, что наемный работник может не согласиться с этими условиями и унизительным отношением.

В случае с Шамсией Асаналишоевой, работодатель стала прибегать к прямым оскорблениям, угрозам, а затем к побоям и пыткам.

Отношение к мигрантам в агентстве по трудоустройству, с которым работала таджикская гражданка - это пример абсолютно рабского отношения к человеку.

Женщинам не разрешали выходить на улицу, у них отбирали паспорта, их закрывали в помещении, не предоставляя необходимую медицинскую помощь. Сотрудники этих фирм используют уязвимое положение, неосведомленность, малограмотность людей, в частности женщин.

Шамсие выбраться из ситуации помог ее волевой характер. Но многих проблем можно было бы избежать, если бы она с момента прибытия в страну известила посольство и консульство своей страны, предоставила бы полную информацию о себе, своих планах и местонахождении. Тогда бы ей не пришлось 30 раз звонить в полицию, а сразу проинформировать о своем положении консульство Таджикистана.

К сожалению, зачастую граждане не имеют представления о рисках, с которыми они могут столкнуться, не имеют представления о культуре и национальных особенностях страны, не знают языка государства, куда собираются трудоустроиться.