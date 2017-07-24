Таджикские власти хотят ослабить свою зависимость от России и перенаправить поток мигрантов на заработки в страны арабского Востока.
В качестве альтернативы предлагаются рынки Кувейта, Катара, ОАЭ, а ранее переговоры велись с властями Саудовской Аравии.
Представители этих государств заявляют, что нуждаются в квалифицированных врачах, инженерах, строителях и водителях из Таджикистана, поэтому готовы подписать с желающими трудовые договоры и гарантируют медицинское обслуживание, жилье, работу и, соответственно, достойную оплату.
Официальный Душанбе в настоящее время обсуждает вопросы правового положения и условий отправки таджикских трудовых мигрантов, поскольку в самом Таджикистане уровень безработицы находится на очень высоком уровне.
При этом вакансии в государственных учреждениях появляются довольно часто, однако оклада госслужащего порой хватает лишь на покрытие ежедневных расходов.
В то же время правительство страны не может решить социальные проблемы, и это становится причиной массового выезда таджикских граждан на заработки, в особенности в Россию, пишет Би-би-си.
Безопасность на бумаге
Между тем сотни таджикских граждан уже давно работают в арабских странах, в том числе в Саудовской Аравии. Они попадают туда через фирмы по трудоустройству, легально функционирующие в Таджикистане.
Эти фирмы заверяют мигрантов в безопасности и обязательном соблюдении всех пунктов договора, однако в реальности люди часто сталкиваются с огромными трудностями. Рассказать о своих злоключениях решаются немногие, боясь огласки и преследования.
За последние два года из Саудовской Аравии на родину таджикскими властями были доставлены несколько десятков граждан страны, вызволенных из трудового рабства, заявили Русской службе Би-би-си в министерстве иностранных дел Таджикистана.
Большинство этих людей выехали в Саудовскую Аравию самостоятельно, с помощью фирм по трудоустройству, легально работающих в Таджикистане, не информируя дипломатические миссии за рубежом о своем местонахождении.
46-летняя журналистка Шамсия Асаналишоева в июне этого при содействии консульства Таджикистана в Эр-Рияде была возвращена на родину. Она уехала в Саудовскую Аравию на заработки и не представляла, что переживет унижение, страх, пытки и трудовое рабство.
В интервью Русской службе Би-би-си она призналась, что готова рассказать свою историю потому, что хочет, чтобы люди знали о тех трудностях, которые их могут там ожидать. Особенно это касается женщин, планирующих выезд на заработки.
Рассказ Шамсии Асаналишоевой:
"Проработав много лет на телевидении, я приняла непростое решение: уйти из профессии, потому что она не давала мне возможности заработать на жизнь. Решила открыть свое небольшое дело и заняться малым бизнесом. Взяла кредит, начала работать, но наступил кризис, и я обанкротилась.
Несколько лет проработала в России. Устроилась на стройку, освоила мужские профессии. Любая работа почетна, если это честное занятие. Когда в России наступили кризисные времена, пришлось вернуться.
Однажды, просматривая рекламную газету, я увидела небольшое объявление о работе в Саудовской Аравии.
Оформлением всех разрешительных документов, приобретением авиабилетов занималась фирма по трудоустройству. Условия работы и заработок в 400-500 долларов меня вполне устроили.
Уверена, многие трудовые мигранты никогда не покинули бы родину, если бы имели возможность заработать у себя хотя бы 300-400 долларов.
Фирма по трудоустройству работала легально, имела все необходимые документы на осуществление деятельности в стране, поэтому все мои сомнения быстро развеялись.
В Саудовской Аравии в свой первый приезд я попала в семью образованных и интеллигентных людей. Проработав у них домработницей несколько месяцев, вернулась на родину.
Затем снова начались поиски работы, нашла по объявлению другую фирму по трудоустройству. Дело в том, что я не имела права въезжать в Саудовскую Аравию дважды за короткий срок. Но фирма предложила эти формальности решить. Меня отправили в город Таиф.
Нужно сразу отметить, что очень часто работодатель заставляет наемного работника делать много другой дополнительной работы, не прописанной условиями контракта, и этот труд не оплачивается.
В мои обязанности входила уборка дома, однако хозяйка заставила меня также готовить, стирать и присматривать за детьми. Причем эти услуги никто и не думал оплачивать.
Работа была очень тяжелой, вилла огромная. Приходилось вставать в пять утра, а ложилась я только под утро следующего дня.
В Саудовской Аравии принято днем отдыхать, из-за жары активная жизнь начиналась ближе к вечеру. Но я работала круглые сутки, днем присматривала за детьми, делая всю домашнюю работу, а вечерами прислуживала взрослым.
Отработав некоторое время, я решила вернуться в агентство. Хозяйка меня отпустила, не заплатив за работу.
Рынок подневольных работниц
В офисе фирмы по трудоустройству мигрантам была выделена комната. Выдавали одеяла, на которых мы спали в абсолютно пустом помещении, без всяких удобств. Еду приносили нечасто. Мы жили впроголодь. Периодически нас вывозили, чтобы показать новым хозяевам, а потом снова привозили и запирали на ключ.
Мы могли месяцами находиться в закрытой комнате, пока новый хозяин нас не забирал. Мы не имели паспортов, денег, на улицу нам не разрешали выходить. Купить еду и лекарства мы также не могли.
Я жила вместе с женщинами из Филиппин, Бангладеш, Шри-Ланка, Ганы, Эфиопии. Все они приехали в Саудовскую Аравию в надежде заработать денег. Женщинам было от 18 до 45 лет, на родине у них остались семьи, малолетние дети. Они готовы были терпеть любые издевательства и унижения, лишь бы заработать деньги, чтобы спасти свои семьи от голодной смерти.
Через месяц меня отправили в город Эр-Рияд. Новая хозяйка вела себя очень высокомерно и грубо по отношению ко мне. Я поняла, что не смогу работать в таких условиях и попросила женщину отправить меня на фирму. И тут началось самое страшное. Она сказала, что я должна вернуть ей деньги, заплаченные фирме за домработницу.
Я фактически оказалась в заложниках. Хозяйка дома меня оскорбляла и требовала денег, которых у меня не могло быть. В ответ я пригрозила позвонить в полицию, что окончательно вывело ее из себя. Она стала меня избивать, пытать электрошокером. Затем меня стал избивать ее друг. Это продолжалось несколько часов. Меня заперли в комнате, я кричала и просила о помощи. Я была готова спрыгнуть вниз, чтобы спастись.
Я 30 раз набирала номер полиции. Они приехали спустя десять часов. Я уже не понимала, что происходит вокруг. Боль, издевательства, удары. Я не могла говорить, дышать.
Прямо на улице составили протокол. Меня отвезли в отдел, а потом отправили в агентство. Я еле передвигалась. Ни лекарств, ни слов сочувствия, абсолютное равнодушие. В агентстве меня опять заперли в комнате.
Или штраф, или психбольница
Побои и невыплата заработанных денег - обычное дело. Агентства по трудоустройству отбирают паспорта, отправляя женщин от одних работодателей к другим, совершенно не интересуясь ни физическим, ни психологическим состоянием женщин.
В основном клиентами таких фирм становятся женщины из малообеспеченных и необразованных семей. Фирмы-посредники пользуются их безвыходным положением. Они полностью зависят от хозяев домов, где они трудятся, и агентств, которые им помогают устроиться на работу.
Там я лично познакомилась с теми, кто пережил побои и издевательства. Для многих семей, нанимающих прислугу, эти люди просто рабы. За них платят и делают с ними все, что захочется.
Я потребовала от фирмы, отправившей меня в Саудовскую Аравию, помочь уехать на родину. Но мне сказали, что я должна выплатить им штраф - 2000 долларов.
Меня предупредили: вести себя тихо, а иначе меня могут поместить в психиатрическую больницу, потому что они боялись скандала и последствий.
Мне удалось связаться с консульством Таджикистана в Эр-Рияде. Они фактически спасли мне жизнь и помогли вернуться на родину.
В Душанбе сотрудники Международной организации по миграции поместили меня в реабилитационный центр, оплатив медицинское лечение и мое проживание.
В Саудовской Аравии продолжают работать десятки граждан Таджикистана, положение которых остается крайне тяжелым.
Однако многие после возвращения не спешат обращаться в органы правопорядка, боятся писать жалобы и заявления. Они хотят забыть о том страшном, что с ними произошло.
Но от этого никто не застрахован. Люди продолжают выезжать на заработки, часто не имея на чужбине легального статуса, ни имея представления о стране, в которую едут, потому похожие ситуации будут происходить".
Комментарий Гулчехры Ибрагимовой, юриста Международной организации по миграции:
Трудовые мигранты, выезжающие на заработки, нередко становятся жертвами принудительного рабского труда. Положение особенно осложнилось с наступлением финансового кризиса в странах, принимающих мигрантов. Они стали еще более уязвимыми. Удерживая их обещаниями оплаты, работодатели используют их труд, заранее зная о том, что не смогут или и не собираются им платить.
То, что произошло с Шамсией Асаналишоевой - это классический пример торговли людьми в целях подневольного домашнего труда, который является источником заработка для многих женщин в мире, в особенности для тех, кто не имеет другой возможности, кроме миграции.
Это самая закрытая сфера, где допускается невидимая эксплуатация. Работнику очень сложно доказать незаконность действия своего работодателя, поскольку никто не видит и не знает, как с ним обращаются. Жертвы торговли людьми обычно живут в доме семьи, на которую работают и непрерывно находятся в их распоряжении и власти.
Шамсие, в соответствии с контрактом, были сначала предложены одни условия и обязанности, а потом от нее потребовали выполнения и других, не входящих в условия контракта работ и услуг.
Женщина надеялась, что ей заплатят за дополнительную работу, но работодатель посчитал, что домработница обязана выполнять все требования хозяев. И они совершенно не были готовы к ситуации, что наемный работник может не согласиться с этими условиями и унизительным отношением.
В случае с Шамсией Асаналишоевой, работодатель стала прибегать к прямым оскорблениям, угрозам, а затем к побоям и пыткам.
Отношение к мигрантам в агентстве по трудоустройству, с которым работала таджикская гражданка - это пример абсолютно рабского отношения к человеку.
Женщинам не разрешали выходить на улицу, у них отбирали паспорта, их закрывали в помещении, не предоставляя необходимую медицинскую помощь. Сотрудники этих фирм используют уязвимое положение, неосведомленность, малограмотность людей, в частности женщин.
Шамсие выбраться из ситуации помог ее волевой характер. Но многих проблем можно было бы избежать, если бы она с момента прибытия в страну известила посольство и консульство своей страны, предоставила бы полную информацию о себе, своих планах и местонахождении. Тогда бы ей не пришлось 30 раз звонить в полицию, а сразу проинформировать о своем положении консульство Таджикистана.
К сожалению, зачастую граждане не имеют представления о рисках, с которыми они могут столкнуться, не имеют представления о культуре и национальных особенностях страны, не знают языка государства, куда собираются трудоустроиться.
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Z2 часа назад
Ребят, расскажите про тех, кто живет в этих странах и работают. В целом, для нас лучше работать с арабами в теплых странах.
ShaITan2 часа назад
vo vtorikh chto eto za firmi? kak im samim nestydno? otkuda eti ludi?
ShaITan2 часа назад
vot tebe i "bratya" musul'mane. Biduini khuje dikarey, kakaya u nikh mojet byt' kul'tura obsheniya i tak dalee. Prekratiti rabo-torgovlu, doma dafiga chego nujno stroit i delat'.
Саида3 часа назад
Дорогие женщины!!!! Никакой мигрант или человек из чужой страны приехавший из другой страны в Саудовские страны не имеют никакие права,а тем более женщина.Поймите ведь эти страны и в старые времена относились к людям которые работали у них при слугами,ужасно,это Вам не Европа и не Америка,которые считают почти членами их семьи.А поэтому надо налаживать отношения в плане найма не со странами Востока а хотя бы с Россией,она нам ближе и понятней. И пусть экстремисты знают любой их поступок отражается на простых наших ребят,которые зарабатывают и содержат свои семьи...Если на данный момент Россия ввела закон об незаконности использовании наших водительских прав,да ещё не дают разрешение на сдачу экзаменов.....это о чём то говорит.Мое мнение 4000 человек остаются без работы в России а их семьи если в среднем по 4 человека это 16000 более останутся без средств существования....Я лично очень обеспокоена...думаю на уровне Правительства надо провести срочные переговоры и прийти к том у чтобы хотя продлили до нового года эти запреты и разрешили прямо на транспортных предприятиях России пересдачу экзаменов для получении Российских водительских прав хотя бы для иммигрантов которые имеют двойное гражданство.