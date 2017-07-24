АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 25 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

- Мэрия Душанбе даст пресс-конференцию в республиканском пресс-центре «Ховар». Начало в 14:00.

- В Республиканском пресс-центре состоится пресс-конференция министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана. Начало в 16:00.

- В Республиканском пресс-центре состоится пресс-конференция Агентства лесного хозяйства при правительстве РТ. Начало в 11:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 25 ИЮЛЯ

День работников автомобильного транспорта

1969 – Вышел в свет первый том толкового словаря таджикского литературного языка.

2012 - Завершилась активная фаза спецоперации в Хороге.

2012 - В Москве перед посольством Таджикистана прошел несанкционированный митинг этнических памирцев – уроженцев Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО).

2012 - У здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке прошла акция против операции в Хороге.

2012 - В Бишкеке выходцы из Горно-Бадахшанской автономной области, провели митинг перед зданием посольства Таджикистана в Кыргызстане.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 25 ИЮЛЯ

1925-1995 – Родился общественный деятель, активный участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов пулеметчик Мирзо Бабаджанов, чье оружие хранится в одном из Московских музеев Российской Федерации.

1940 – Родился певица, Заслуженная артистка Таджикистана Лола Баракаева.

1945 – Родился журналист Аъзам Мусоев.

1947-1997 – Родился певец, заслуженный артист Таджикистана Хотам Юнусов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 25 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/c. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 35-40 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 23-28 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 37-42 тепла, в предгорьях ночью 18-23 тепла, днем 31-36 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 тепла, днем 30-35 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 тепла, днем 17-22 тепла

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 35-40 тепла, в горах ночью 12-17 тепла, днем 27-32 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 38+40 тепла.

По городу Худжанд - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/c. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 39-41 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 33-35 тепла.